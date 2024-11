Max Verstappen is op een vroege leeftijd natuurlijk gedebuteerd in de Formule 1 en de drievoudig wereldkampioen was ook al op jonge leeftijd erbij om zijn eerste stapjes in de motorsport te zetten. Jos Verstappen vertelt over de jonge jaren van de Limburger.

Verstappen maakte in 2015 zijn debuut in de Formule 1 bij het team van Toro Rosso en in 2016 werd hij gepromoveerd naar de hoofdmacht van Red Bull. Met dat team wist hij in 2021 beslag te leggen op de wereldtitel, waarna hij zijn contract bij de Oostenrijkse formatie verlengde tot en met 2028. Vervolgens werd hij ook in 2022 en 2023 kampioen met Red Bull Racing en daar lijkt het nog niet mee gedaan. De coureur uit Hasselt staat op het punt om zijn vierde titel op een rij te bezegelen. Het komende weekend in Las Vegas kan het al raak zijn.

Max vroeg erbij

Niet alleen in de Formule 1 was de Limburger er vroeg bij, dat was eigenlijk zijn hele leven al zo. Vader Jos Verstappen vertelt in aanloop naar het mogelijk pakken van de vierde titel over de jeugd van zijn zoon: "Max speelde als baby al met auto’s en toen hij het een beetje begon te begrijpen, volgde hij de Formule 1 op de televisie. Van kleins af aan had hij in de gaten dat ik autocoureur was. Ik wilde pas later met het karten van Max beginnen. De eerste jaren dacht ik dat het moeilijk was om iets te leren, maar hij wilde niet meer wachten", zo vertelt hij lachend tegenover Verstappen.com.

Tweede plek ook goed

Al vroeg was het voor Jos duidelijk dat Verstappen hoge ogen kon gaan gooien in de motorsport: "Je weet natuurlijk nooit of je de top behaalt. Hij deed wel altijd mee om de overwinningen overal, maar of je de top haalt, hangt van heel veel factoren af. Je moet op de juiste momenten de juiste resultaten neerzetten", claimt de rallycoureur. Hoewel Verstappen senior bekendstaat als een strenge leermeester, zo circuleert nog altijd het verhaal over het verlaten van Max bij een tankstation, waren ook tweede plekken geen probleem: “Ik kon ook tevreden zijn met een tweede plek. Als hij er alles aan gedaan had en het materiaal was niet goed of door andere omstandigheden, dan was ik ook tevreden met een tweede plaats", besluit hij.

