Red Bull Racing heeft McLaren beschuldigd van een trucje met het Formule 1-rubber, al heeft bandenfabrikant Pirelli er geen bewijs voor kunnen vinden. Echter, als McLaren wel dit 'foefje' gebruikt, dan zou het niet eens illegaal zijn, zo blijkt uit de technische reglementen die zijn opgesteld door de FIA.

McLaren zou volgens het team waar Max Verstappen voor uitkomt, stiekem gesjoemeld hebben met de banden. Als we Red Bull Racing moeten geloven, dan worden de banden van de papajakleurige bolides gevuld met een heel klein laagje water. Op deze manier wordt het rubber van binnenuit beter gekoeld en het zou vooral voor de long runs goed werken, aangezien de banden langer meegaan als ze niet zo snel oververhit kunnen raken. Naar verluidt wordt het water via de ventielen ingespoten en is slechts een zeer kleine hoeveelheid nodig voor het gewenste effect. Pirelli kan echter geen bewijs vinden voor wat McLaren zou hebben uitgespookt volgens Red Bull.

Reactie van Pirelli

"Ik kan niets vreemds zien aan de hand van de gegevens die we hebben", verklaarde Mario Isola, hoofd van Pirelli Motorsport, tegenover Autosport. "Ik heb geen enkel bewijs. Het is duidelijk dat, zoals ik al zei, het nu aan de FIA ​​is om te beslissen wat te doen en om ons te vertellen of we hen kunnen steunen, want uiteindelijk is het enige wat we kunnen doen hen steunen. Als we iets kunnen doen om hen te controleren of advies te geven over een mogelijke situatie, staan ​​we klaar om hen te ondersteunen."

Als McLaren wel dit 'foefje' heeft, dan is het misschien zelfs legaal, en heeft het team van Lando Norris en Oscar Piastri voordeel kunnen halen uit een grijs gebied in het technisch reglement.

In artikel 10.8.4.b staat dat enig proces dat tot doel heeft de hoeveelheid vocht in de band te verminderen, verboden is. Er staat echter niks in de regels over dat je de hoeveelheid vocht in de band niet zou mogen laten toenemen.

Artikel 10.8.4.d beschrijft vervolgens dat teams alleen gebruik mogen maken van de bandendekens om het rubber op te warmen. Enig ander apparaat, systeem of procedure, met uitzondering natuurlijk van met de auto op de baan rijden, dat tot doel heeft of het effect heeft om de banden, naven of remmen op te warmen boven de luchttemperatuur, is verboden. De truc die McLaren zou uithalen, zorgt er juist voor dat de banden worden afgekoeld en ook daar staat niks over in het technisch reglement.

Zou de FIA in artikel 10.8.4.b het woord 'verminderen' en in artikel 10.8.4.d het woord 'opwarmen' veranderen in 'aanpassen', dan zou het wel illegaal zijn.

