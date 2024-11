De droom van Lando Norris in het wereldkampioenschap van 2024 is in Brazilië behoorlijk uiteengespat na zijn belabberde race in de regen. Tim Coronel vindt het jammer dat de titelstrijd nu al gestreden is, maar vindt aan de andere kant ook dat Norris er nog niet helemaal klaar voor leek.

Norris zag tijdens de Grand Prix van São Paulo zijn gehoopte droom ineens voor een groot gedeelte verdampen. Voor de race leek hij wellicht een gigantische inhaalslag in het klassement te gaan maken. De Britse coureur wist zijn wagen op pole position te zetten, terwijl Max Verstappen uitviel in Q2 en vanaf P17 moest beginnen. Uiteindelijk werd het echter een domper van jewelste. Verstappen liet zijn legendarische kunsten in de regen zien, terwijl Norris het ontzettend zwaar had en juist terugviel naar achter. Verstappen won, Norris werd zesde. Daarmee lijkt de titelstrijd een heel eind gestreden.

Verzopen Norris

Coronel vindt het jammer en stelt dat de Brit simpelweg tekort kwam in 2024: "Letterlijk en figuurlijk verzoop hij. Ik vind het jammer, want ik vind Norris een hele leuke gozer. Hij maakt gewoon wat foutjes. Als je eenmaal niet in die flow komt, zit alles tegen", vertelt hij in gesprek met GPFans. "Als Max was uitgevallen was het niet zo’n groot verschil. Ik hoopte eigenlijk dat Norris meer in zou lopen in het kampioenschap. Dat maakt het nog mooier voor de hele wereld. Dat was nu niet het geval. Ik weet zeker dat Norris zijn best heeft gedaan en weet zeker dat hij er alles aan gedaan heeft. In de regen moest Norris meer forceren. Jammer, dit keer was het niet Norris."

