Max Verstappen is aan het genieten van een aantal weken vrijaf en de drievoudig wereldkampioen is dan ook weer regelmatig in zijn simapparatuur te vinden voor een online livestream. Ook Penelope was van de partij om een hoofdrol op te eisen.

Na enkele zeer intensieve weken, hebben de coureurs weer even twee weken rust te pakken alvorens we beginnen aan de laatste drie races van het seizoen langs Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi. Voor de heren dus tijd voor wat ontspanning. Dat gevoel krijgt Verstappen vaak van het simracen en gamen met de mannen van Team Redline. Iets waar hij eerder al over sprak. "Gamen is voor mij ook een hobby. Ik rijd natuurlijk al veel Formule 1, maar het is ook een manier om te ontspannen en dat ik even nergens anders aan hoef te denken. Ik hou in het algemeen van gamen." Deze week was het weer tijd voor zijn hobby en het werd een bron van chaos.

Gekke jongens

Niet alleen door de acties van Verstappen zelf, want het gebeurt regelmatig dat we de kleine Penelope in beeld zien verschijnen. De dochter van Kelly Piquet en Daniil Kvyat is inmiddels als een soort bonusdochter voor de Nederlander en het tweetal kan uitstekend met elkaar door één deur. Penelope lijkt bovendien inmiddels ook goed op de hoogte te zijn van de gamemaatjes van Verstappen en ze verschijnt plotseling in beeld om de heren toe te spreken via de headset: "Hallo daar, gekke, gekke jongens!", grapt ze in de richting van de Team Redline-mannen. Verstappen kan niets anders dan eens zijn met haar: "Het zijn inderdaad gekke jongens!"

max: they are indeed silly!



the diva putting the redline guys in their place, lol pic.twitter.com/XIQvws2iP0 — nini (@SCUDERIAFEMBOY) November 17, 2024

