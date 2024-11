Plooij: 'Domenicali vertrekt door winst Trump', 'Deal Colapinto en Red Bull is rond' | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De coureurs en teams zijn na een intensieve triple-header even aan het genieten van twee weekenden welverdiende rust, alvorens we van start gaan met opnieuw een triple-header die leidt naar de finish van het seizoen. Hoewel er dus geen actie op de baan te vinden is, gaat de Formule 1-wereld natuurlijk altijd door. Zo waren er nieuwtjes over Zhou Guanyu, die aan de slag zou gaan als reservecoureur bij het team van Ferrari, zei Ralf Schumacher dat de deal tussen Red Bull en Franco Colapinto rond zou zijn en vertelde Jack Plooij dat Stefano Domenicali gaat vertrekken uit zijn rol bij Liberty Media.

Artikel gaat verder onder video

Jordan ziet Verstappen 'genaaid' worden door FIA: "Of niet dan?"

David Coulthard en Eddie Jordan, voormalig coureur en teambaas respectievelijk in F1, hebben zich uitgesproken over het moment van de rode vlag tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van São Paulo. "Die rode vlag sloeg nergens op. Het was gewoon een fout! Hij werd er compleet door genaaid of niet dan?", zo wordt er onder meer gezegd in het gesprek. Lees hier het hele artikel over de uitspraken van Eddie Jordan en David Coulthard.

'Zhou Guanyu kan in Formule 1 actief blijven als reservecoureur van Ferrari'

Het doek bij het team van Sauber is gevallen voor Zhou Guanyu. De Chinese rijder stapte in 2022 in voor zijn droom in de Formule 1, maar heeft nimmer een onuitwisbare indruk weten te maken en wordt nu aan de kant geschoven. Helemaal over is zijn avontuur echter waarschijnlijk nog niet. Volgens Corriere della Sera zou de man uit Shanghai namelijk op pole position staan om voor 2025 de reservecoureur bij Ferrari te worden. Lees hier het hele artikel over Zhou Guanyu.

Schumacher: "Vanuit mijn visie is de deal tussen Red Bull en Colapinto rond"

Franco Colapinto is sinds zijn debuut bij het team van Williams één van de meest gewilde coureurs op de grid. De Argentijn staat vooral in de nadrukkelijke belangstelling bij het team van Red Bull om daar Sergio Pérez te komen vervangen. Volgens Ralf Schumacher is de deal al in kannen en kruiken. "Vanuit mijn visie is het al geregeld met Colapinto." Lees hier het hele artikel met de uitspraken van Ralf Schumacher.

Jack Plooij: 'Domenicali vertrekt door verkiezingsoverwinning Donald Trump'

De afwijzing van Andretti-Cadillac van begin dit jaar bracht natuurlijk behoorlijk wat teweeg in de Formule 1, al is de storm vervolgens weer even gaan liggen. Jack Plooij claimt nu echter dat de verkiezingsoverwinning van Donald Trump in de Verenigde Staten een val van dominostenen teweeg heeft gebracht in de Formule 1. "Er is heel veel aan de hand en dat heeft allemaal te maken - heel bizar - met de overwinning van Donald Trump", zo onthult Plooij in het Race Café. Lees hier het hele artikel met de uitspraken van Jack Plooij.

Norris vindt vriendschappen in F1 lastig: "Op dit moment nog respect voor Max"

Lando Norris en Max Verstappen gingen als goede vrienden het nieuwe seizoen in, die vriendschap is echter dit seizoen meermaals op de proef gesteld. De Britse coureur laat weten hoe hij nu kijkt naar de situatie. "Je weet op een bepaalde manier hoe je met iemand omgaat en hoe diegene persoonlijk is. Maar de manier waarop je omgaat met mensen kan zo anders zijn op het circuit. Het is een compleet andere wereld op de baan dan ernaast", zo zegt de Brit. Lees hier het hele artikel met de uitspraken van Lando Norris over zijn band met Max Verstappen.

Gerelateerd