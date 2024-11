Lando Norris en Max Verstappen gingen als goede vrienden het nieuwe seizoen in, die vriendschap is echter dit seizoen meermaals op de proef gesteld. De Britse coureur laat weten hoe hij nu kijkt naar de situatie.

De Grand Prix van São Paulo op het roemruchte circuit van Interlagos bleek na een rit van ruim meer dan twee uur een prooi voor de magistrale Verstappen. De wereldkampioen liep aan het begin van de dag nog een zeperd van jewelste op in de kwalificatie en moest zodoende zijn rit aanvangen vanaf P17. Mede door alle kritieken en straffen van de afgelopen weken leek Verstappen meer getergd dan ooit. Op het kletsnatte circuit en onder de zeer verraderlijke omstandigheden liet de Limburger zien dat hij tot één van de beste rijders aller tijden behoort, zeker in deze moeilijke situaties. Uiteindelijk declasseerde hij de rest van het veld en kwam hij met een voorsprong van bijna twintig seconden op Esteban Ocon over de streep.

Norris twijfelt

Met die overwinning in Brazilië lijkt Verstappen afgerekend te hebben met de aanval van Norris, de coureur waar hij een goede band mee heeft. Toch leken er dit seizoen - toen de spanning in het wereldkampioenschap en tussen het tweetal meerdere malen verhoogd werden - af en toe wel wat haarscheurtjes te ontstaan in de goede band tussen het tweetal. Norris gaat nu in op die situatie en vertelt of het mogelijk is om de persoon buiten de auto gescheiden te houden met de coureur in de wagen: "Ik weet het niet, ik ben erover verdeeld", zo stelt de Britse coureur in gesprek met F1TV.

Compleet andere wereld

Hij legt het uit: "Je weet op een bepaalde manier hoe je met iemand omgaat en hoe diegene persoonlijk is. Maar de manier waarop je omgaat met mensen kan zo anders zijn op het circuit. Het is een compleet andere wereld op de baan dan ernaast. Het is mijn eerste keer om in zo'n situatie te zitten. De tijd zal leren hoe het verandert. Voor dit moment heb ik nog respect voor Max en ik denk dat hij mij respecteert. Maar misschien moet je het me nog eens vragen aan het einde van het jaar", zo besluit hij lachend.

