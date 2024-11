Franco Colapinto is sinds zijn debuut bij het team van Williams één van de meest gewilde coureurs op de grid. De Argentijn staat vooral in de nadrukkelijke belangstelling bij het team van Red Bull om daar Sergio Pérez te komen vervangen. Volgens Ralf Schumacher is de deal al in kannen en kruiken.

De opnieuw zeer teleurstellende Sergio Pérez heeft in principe nog een contract tot en met 2025 en zou volgend seizoen de teamgenoot van Max Verstappen moeten zijn. Zijn prestaties worden echter met het weekend slechter, zo lijkt het. Het zorgt ervoor dat de druk op de Mexicaanse rijder alsmaar groter en groter wordt. Die druk is na zijn grote domper in Mexico, waar de grote thuisheld voor joker stond voor eigen publiek, alleen nog maar verder gegroeid. Ook in Brazilië kwam de geplaagde routinier weer niet echt denderend voor de dag. Red Bull zou op de achtergrond zelfs al aan het onderhandelen zijn met Colapinto, die door zijn goede prestaties sinds het instappen voor Logan Sargeant bij Williams grote interesse geniet.

Concurrentie

Zo werd teambaas Christian Horner gespot toen hij zichzelf in Brazilië op vrijdag in de Williams-garage toonde en dat zorgde natuurlijk weer voor nóg meer geruchten rondom de talentvolle Argentijn. Vlak na Brazilië ging het gerucht dat Colapinto voor twintig miljoen euro weggehaald zou kunnen worden, maar de afgelopen geruchten laten dan weer horen dat Williams inmiddels alweer meer verlangt voor het laten gaan van Colapinto. Ondertussen zou ook het team van Alpine aan de diensten van de Zuid-Amerikaan trekken en dus zou er snel gehandeld moeten worden.

Deal is rond

Op de achtergrond roept Pérez dan zelf weer dat hij volgend jaar gewoon in de Red Bull zit, maar volgens Schumacher bij Formel1.de zou het al in kannen en kruiken zitten met Colapinto: "Vanuit mijn visie is het al geregeld met Colapinto." Bovendien onthult hij dat de beslissing zelfs vanuit hogere hand gemaakt is en niet eens vanuit Helmut Marko: "Er was waarschijnlijk een hele grote interesse vanuit hogere hand, zelfs boven Helmut Marko", stelt de oud-coureur. Of men hem kwijt wil bij het team van Red Bull of bij Racing Bulls, dat weet Schumacher nog niet: "Ik heb niet het idee dat ze daar intern al over uit zijn."

