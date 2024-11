De afwijzing van Andretti-Cadillac van begin dit jaar bracht natuurlijk behoorlijk wat teweeg in de Formule 1, al is de storm vervolgens weer even gaan liggen. Jack Plooij claimt nu echter dat de verkiezingsoverwinning van Donald Trump in de Verenigde Staten een val van dominostenen teweeg heeft gebracht in de Formule 1.

De hele soap rondom het toelaten van een elfde team op de grid is eind januari in de ijskast gezet. Na lang vergaderen, roepen in de media en gesteggel tussen teams, besloot de FOM om definitief een streep te halen door het toelaten van Andretti's team vanaf 2025. Eerder lieten al meerdere teams weten geen heil te zien in het toelaten van een elfde renstal. Mede omdat dit natuurlijk een hoop in het te verdienen geld zou schelen voor de teams die al in de Formule 1 rijden. In een statement van de FOM vielen destijds verschillende redenen te lezen voor het afwijzen van het 'bid'. Zo werd er onder meer gezegd dat de naam van Andretti - de wereldkampioen van 1978 - niet aansprekend genoeg zou zijn. Ook werd er getwijfeld aan het niveau van het nieuwe Amerikaanse team. Volgens de FOM was het nieuwe team niet meteen competitief genoeg.

Artikel gaat verder onder video

Vertrek Maffei

Later hebben zowel de Amerikaanse autoriteiten als die in Europa onderzoek ingesteld naar kartelvorming in de Formule 1. Inmiddels is Trump verkozen tot nieuwe president in de Verenigde Staten en dat zou volgens Plooij een hoop teweeg gaan brengen in de Formule 1. In het Race Café legt hij het uit: "De eigenaar van de Formule 1... waarom gaat hij weg? [Greg Maffei, CEO, red.] Er is heel veel aan de hand en dat heeft allemaal te maken - heel bizar - met de overwinning van Donald Trump. Wat heeft die er nou mee te maken? De Republikeinen, die hebben dus gewonnen. Er is heel veel aan de hand. Kunnen we ons nog herinneren dat het team van Andretti graag de Formule 1 in wilde en dat daar gesodemieter mee was? Voor welke partij was meneer Andretti ook alweer? Andretti gaat vol in de aanval, met de hulp van de Republikeinen, richting de Formule 1. De hoogste baas van Liberty Media denkt: ik moet wegwezen", zo verklaart hij het plotselinge vertrek van Maffei.

Domenicali vertrekt

Dat is niet het enige, zegt Plooij: "Het heeft ook resultaten voor de FOM, want ook Stefano Domenicali gaat weg. Dan denk je: die doet het hartstikke goed in de Formule 1. Hij blijft wel in huis. Want wat wordt de nieuwe functie van Domenicali? Bizar, had ik nooit aan zien komen: die gaat naar de MotoGP. Dat gaat hij net zo opbouwen als de Formule 1. Andretti gaat dus vol in de aanval, met hulp van de Republikeinen. Hij wil heel graag die Formule 1 in. Daarom denkt de hoge baas: ik ga even aan de kant, want dit gaat heel veel schade opleveren voor mijn bedrijven. Die denkt: ik doe een stapje aan de kant en er komt een andere baas."

Gerelateerd