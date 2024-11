In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Er zijn nog maar drie F1-raceweekenden te gaan in 2024, voordat de naseizoenstest in Abu Dhabi plaatsvindt. Dan zullen al een aantal rijderswisselingen plaatsvinden ter voorbereiding op 2025. Williams heeft vandaag aangekondigd dat hij toestemming heeft gekregen van Ferrari om alvast voor de Britse renstal in actie te komen. Wie ook hoopt ooit in actie te komen, is Andretti. De Europese regering heeft een voorlopige uitspraak gedaan over de mogelijke mededingingsovertredingen van F1-eigenaren Liberty Media. Ondertussen ligt de nauwe samenwerking tussen Red Bull Racing en diens zusterteam VCARB onder vuur en de Formule 1 wil er daarom misschien een stokje voor gaan steken. Verder deelde Red Bull met een knipoog een filmpje van de 'taakstraf' van Max Verstappen, vindt Jacques Villeneuve het niet kunnen hoe Lando Norris in Brazilië heeft verloren en was er een controversiële kwalificatie voor de Macau Grand Prix.

Artikel gaat verder onder video

Villeneuve: 'Norris heeft extreem hoge prijs betaald voor fout in F1-reglementen'

Jacques Villeneuve is van mening dat Lando Norris "extreem" veel pech heeft gehad tijdens de Grand Prix van Brazilië, omdat hij de prijs betaalde voor een fout in de Formule 1-reglementen. De wereldkampioen van 1997 vindt het niet kunnen dat er gratis pitstops gedaan kunnen worden tijdens een rode vlag-periode. "De reglementen kloppen niet en daar heeft Lando een grote prijs voor betaald", doelt Jacques Villeneuve bij Grosvenor Sport op de reglementen rondom een rode vlag. "Dat was extreem veel pech en er was niets dat hij daar aan kon doen. En toen was daar ineens die snelheid van Max Verstappen in de tweede helft van de race, dat was fenomenaal. Lando heeft het niet meer in eigen hand. Het enige wat hij kan doen is gas geven en hopen dat de Red Bull niet scoort. Dat is alles." Lees hier het hele artikel over Jacques Villeneuve die tegen het wisselen van banden is tijdens een rode vlag.

'Formule 1 wil met deze regel stokje steken voor samenwerking Red Bull en VCARB'

Het gaat erop lijken dat de Formule 1 nu echt werk gaat maken van het hebben van zusterteams of klantenteams. Auto Motor und Sport meldt dat de sport regels wil gaan opnemen in 2026, waardoor een zusterteam die op de vijfde plek of hoger eindigt in het constructeurskampioenschap, binnen drie jaar alles zelf moet bouwen. Volgens het Duitse medium zou VCARB niet eens zo onwelwillend tegenover het plan staan, Haas-teambaas Ayao Komatsu is echter een stuk kritischer op de mogelijk nieuwe maatregel. "Dit zou een doodsteek zijn voor de kleinere teams. Als de Formule 1 wil dat zoveel mogelijk teams competitief blijven, dan wijst ze deze regel af. Wat is er beter voor de sport dan wanneer David van Goliath wint?", zo legt de Japanner uit. Lees hier het hele artikel over een mogelijk nieuwe regel in de Formule 1.

Nieuwe F1-wedstrijdleider treedt hard op in Macau na zeven rode vlaggen in kwalificatie

Rui Marques zal vanaf de aankomende Las Vegas Grand Prix de nieuwe wedstrijdleider van de Formule 1 worden, maar hij is dit weekend nog actief tijdens de Macau Grand Prix. De opvolger van Niels Wittich laat op het Aziatische stratencircuit zien dat hij niet bang is om in te grijpen en kwam met maatregelen na een bijzonder chaotische kwalificatie. Er waren namelijk zeven rode vlaggen in de sessie die op vrijdag werd verreden. De Portugees was er helemaal klaar mee en besloot een extra rijdersbriefing in te lassen die door iedereen bijgewoond moest worden. Hij heeft samen met de president van de single seater-commissie en voormalig Macau-winnaar Emanuele Pirro zijn ernstige zorgen geuit over het rijgedrag van alle FIA FR World Cup-deelnemers. Lees hier het hele artikel over de chaotische kwalificatie voor de Macau Grand Prix.

© Sports Bureau of Macao SAR Government

OOK INTERESSANT: Dit is hoe de FIA controleert of de F1-auto's van Verstappen en co legaal zijn | GPFans Special

'EU doet voorlopige uitspraak over anti-concurrentieel gedrag van F1 jegens Andretti'

Andretti Global kreeg in oktober 2023 groen licht van de FIA om hun intrede te maken in de koningsklasse. De internationale autosportbond zou graag het startveld naar 22 auto's willen uitbreiden, zeker omdat Andretti vanaf 2028 General Motors, in de vorm van Cadillac, meebrengt als motorfabrikant. Liberty Media en Formula One Management, de commerciële kant van het wereldkampioenschap, hebben Andretti echter afgewezen, aangezien de tien huidige teams hun prijzengeld niet met een elfde partij lijken te willen delen. Het Europees Parlement wilde dat er onderzoek werd gedaan naar Liberty Media. De Europese Commissie heeft verklaard dat er momenteel geen reden is tot onderzoek, maar deelt wel een waarschuwing uit aan de F1-eigenaren. Lees hier het hele artikel over de uitspraak van de Europese Commissie over Liberty Media.

Williams bevestigt vroegtijdig debuut van Sainz bij Britse renstal in Abu Dhabi-test

Williams heeft vandaag bekendgemaakt dat Carlos Sainz volgende maand al mag instappen. Hij zal de traditionele testdagen doen op het circuit van Yas Marina in Abu Dhabi na de seizoensfinale in december. Ferrari heeft besloten zijn contract, dat tot en met het einde van 2024 loopt, vroegtijdig te beëindigen om Sainz de kans te gunnen zich zo snel mogelijk voor te kunnen bereiden op volgend jaar. Het is nog niet bekend wie Ferrari naast Charles Leclerc gaat plaatsen. Naar verluidt wil Mercedes namelijk niet dat Hamilton vóór 2025 al in het beroemde rood in actie gaat komen. Voor de Abu Dhabi-test vinden overigens nog meer rijderswisselingen plaats, want Esteban Ocon mag straks al instappen bij Haas, terwijl Nico Hülkenberg vroegtijdig aan de slag mag gaan bij Kick Sauber. Lees hier het hele artikel over de vroegtijdige overstap van Carlos Sainz naar Williams.

Red Bull Racing deelt video van Verstappen 'die zijn taakstraf uitzit'

Max Verstappen kreeg tijdens het raceweekend in Singapore een taakstraf van de FIA opgelegd, nadat hij tijdens een persconferentie het woord fucked in de mond nam, om zijn auto te beschrijven. FIA-president Mohammed Ben Sulayem, die zich niet populair heeft gemaakt onder de coureurs, riep de rijders daags hiervoor in de media op, om op hun taalgebruik te letten over de boordradio. Het motorsportorgaan leek de drievoudig wereldkampioen te willen gebruiken om een voorbeeld te stellen. Op social media zijn nu beelden verschenen van Verstappen, terwijl hij aan het schaken is met een wat lijkt oudere vrouw in een bejaardentehuis. Gebruikers van het platform kunnen al snel hun lach niet inhouden, en grappen over de taakstraf. Lees hier het hele artikel over de video die Red Bull Racing heeft gedeeld.

Gerelateerd