Jacques Villeneuve is van mening dat Lando Norris "extreem" veel pech heeft gehad tijdens de Grand Prix van Brazilië, omdat hij de prijs betaalde voor een fout in de Formule 1-reglementen.

Max Verstappen verbaasde tijdens de Grand Prix van Brazilië vriend en vijand met zijn zeer indrukwekkende snelheid op het kletsnatte circuit van Interlagos. De Nederlander reed één van zijn beste races ooit door van de zeventiende naar de eerste plaats te rijden, maar werd daarbij ook wat geholpen door een gelukkig getimede rode vlag. Verstappen bleef buiten tijdens een safety car-periode, terwijl een groot deel van het veld naar binnen dook voor nieuwe interns. De Limburger kwam hierdoor op de tweede plaats te liggen, toen Franco Colapinto plots crashte met zijn Williams en er een rode vlag werd gezwaaid.

Artikel gaat verder onder video

Rode vlag

Na een rode vlag wordt de race herstart in de volgorde van de ronde hiervoor, wat betekende dat Verstappen plots op P2 lag, en wedstrijdleider Lando Norris naar P4 afzakte. Ook mag je van banden wisselen tijdens een rode vlag, dus de drievoudig wereldkampioen hoefde hierna niet meer naar binnen. Verstappen nam direct na de herstart de leiding van Esteban Ocon over en reed vervolgens in hoog tempo weg bij de rest van het veld. Norris maakte een paar foutjes en werd zodoende slechts zesde, waardoor het wereldkampioenschap nu vrijwel zeker is beslist.

'Extreem veel pech'

"De reglementen kloppen niet en daar heeft Lando een grote prijs voor betaald", doelt Jacques Villeneuve bij Grosvenor Sport op de reglementen rondom een rode vlag. "Dat was extreem veel pech en er was niets dat hij daar aan kon doen. En toen was daar ineens die snelheid van Max Verstappen in de tweede helft van de race, dat was fenomenaal. Lando heeft het niet meer in eigen hand. Het enige wat hij kan doen is gas geven en hopen dat de Red Bull niet scoort. Dat is alles."

Gerelateerd