Op social media zijn beelden verschenen van Max Verstappen, terwijl hij aan het schaken is met een wat lijkt oudere vrouw in een bejaardentehuis. Gebruikers van het platform kunnen al snel hun lach niet inhouden, en grappen over de taakstraf die de Nederlander onlangs van de FIA opgelegd kreeg.

Max Verstappen kreeg tijdens het raceweekend in Singapore een taakstraf van de FIA opgelegd, nadat hij tijdens een persconferentie het woord fucked in de mond nam, om zijn auto te beschrijven. FIA-president Mohammed Ben Sulayem, die zich niet populair heeft gemaakt onder de coureurs, riep de rijders daags hiervoor in de media op, om op hun taalgebruik te letten over de boordradio. Het motorsportorgaan leek de drievoudig wereldkampioen te willen gebruiken om een voorbeeld te stellen, en legde hem dus een forse straf af.

Taakstraf Verstappen

Vrijwel de hele Formule 1-paddock sprak schande van de straf, en de Grand Prix Drivers' Association schreef zelfs namens alle coureurs een brief gericht aan Ben Suleyem, waarin de onvrede over een reeks recente beslissingen werd uitgesproken. De taakstraf van Verstappen staat echter nog altijd, al is niet bekend hoe deze eruit gaat zien. Red Bull Racing heeft nu echter voor glimlachen op social media gezorgd, door een video te delen waarop te zien is hoe Verstappen aan het schaken is met een oudere vrouw. Het fragment lijkt te komen uit een reclame van Oracle, de hoofdsponsor van Red Bull Racing. Maar in de comments wordt er natuurlijk vooral hard gelachen en gesproken over of Verstappen zijn taakstraf aan het uitzitten is.

