Het gaat erop lijken dat de Formule 1 nu echt werk gaat maken van het hebben van zusterteams of klantenteams. Auto Motor und Sport meldt dat de sport regels wil gaan opnemen in 2026, waardoor een zusterteam die op de vijfde plek of hoger eindigt in het constructeurskampioenschap, binnen drie jaar alles zelf moet bouwen.

De afgelopen maanden is er vooral vanuit McLaren wat kritiek gekomen op de samenwerking tussen Red Bull Racing en haar zusterteam: Visa Cash App RB. Die kritiek werd overigens vooral voorafgaand aan het seizoen geuit door de CEO van het papaja-oranje team, Zak Brown. Toen bleek dat de VCARB's minder competitief waren, dan Brown dacht, is de kritiek ook verdwenen. Ook andere partnerschappen staan onder druk. Zo worden er ook vraagtekens geplaatst bij de constructie die Haas met Ferrari heeft.

Haas raad plan sterk af

Het idee is dat een zusterteam dat op de vijfde plek of hoger eindigt in het kampioenschap, binnen drie jaar zelf de onderdelen moet produceren, dat het momenteel afneemt van het 'hoofdteam'. Volgens het Duitse medium zou VCARB niet eens zo onwelwillend tegenover het plan staan, Haas-teambaas Ayao Komatsu is echter een stuk kritischer op de mogelijk nieuwe maatregel. "Dit zou een doodsteek zijn voor de kleinere teams. Als de Formule 1 wil dat zoveel mogelijk teams competitief blijven, dan wijst ze deze regel af. Wat is er beter voor de sport dan wanneer David van Goliath wint?", zo legt de Japanner uit.

'Welke fan geeft er iets om dat een versnellingsbak van Ferrari komt?'

Daarnaast wijst hij naar de opdracht van de sport, om zoveel mogelijk wagens op de grid te krijgen. "Welke fan geeft er nu om of de versnellingsbak of de ophanging door Ferrari of door onszelf wordt gemaakt? Voor de aangekochte onderdelen wordt een nominale tegenwaarde meegerekend in het budgetplafond. Die is zo hoog dat we er geen voordeel van hebben", aldus Komatsu. Het kostenverhaal van Komatsu zou daarnaast niet altijd opgaan. Zo produceert Sauber namelijk sinds twee jaar haar eigen versnellingsbakken, omdat dit uiteindelijk goedkoper was dan er eentje afnemen van Ferrari.

Al langer kritiek op zusterteams/klantenteams

Het geschil is overigens niet dit jaar ontstaan, want toen Haas in 2016 debuteerde in de sport, was zo'n zestig procent van de wagen afkomstig van Ferrari. Daar was destijds flink wat discussie over. McLaren, Force India (tegenwoordig Aston Martin red.), Sauber en Williams waren namelijk van mening dat de Formule vooral door een team zelf moest worden ontwikkeld.