Rui Marques zal vanaf de aankomende Las Vegas Grand Prix de nieuwe wedstrijdleider van de Formule 1 worden, maar hij is dit weekend nog actief tijdens de Macau Grand Prix. De opvolger van Niels Wittich laat op het Aziatische stratencircuit zien dat hij niet bang is om in te grijpen en kwam met maatregelen na een bijzonder chaotische kwalificatie.

De Macau Grand Prix wordt dit weekend voor de 71e keer gehouden en voor het eerst met de Tatuus F-318, een Formule Regional- in plaats van een Formule 3-auto. De kwalificatie van de zogeheten FIA FR World Cup werd opgesplitst in twee sessies van ieder 40 minuten, waarvan een op donderdag en een op vrijdag. Omdat het op donderdag regende, konden de tijden van Q1 de prullenbak in, en was de uitslag van de droge Q2 cruciaal. McLaren-junior Ugo Ugochukwu verdiende uiteindelijk de pole position voor R-ace GP. Met een rondetijd van 2:19.107 was hij 0.014 seconden sneller dan Red Bull-junior Oliver Goethe die uitkomt voor het Nederlandse MP Motorsport.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Oud-teambaas gelooft in 'manipulatie' titelstrijd door FIA: "Max is hem te slim af geweest"

Zeven rode vlaggen

Het was ontzettend lastig om überhaupt een tijd neer te zetten, vanwege de ene na de andere rode vlag. Rintaro Sato crashte na zeven en een halve minuut in Police Bend en werd vol geraakt door Prema-coureurs Alex Dunne en Dino Beganović, die op dat momenteel eerste lag. Tuukka Taponen leidde het veld vervolgens naar buiten, maar crashte in dezelfde bocht tijdens zijn uitloopronde. Jin Nakamura werd de bandenstapels ingedrukt door James Wharton in R Bend. Bij het hervatten van de sessie knalde Noel León direct achterop Mattia Colnaghi bij de uitgang van de pitstraat, voordat Rikuto Kobayashi in de muur terechtkwam. Wharton maakte daarna zelf een crash mee en werd geraakt door ART Grand Prix-teamgenoot Evan Giltaire. De sessie eindigde ook onder de rode vlag met nog 3 minuten te gaan door een kostbare fout van Jett Bowling.

© Sports Bureau of Macao SAR Government

OOK INTERESSANT: Marko blij met aanstelling Marques als nieuwe wedstrijdleider Formule 1

Extra rijdersbriefing

Omdat de klok natuurlijk elke keer wordt stilgezet, wanneer de kwalificatie geneutraliseerd is, duurde het uiteindelijk meer dan honderd minuten om 37 van de geplande 40 minuten van Q2 te doen. De vrije training voor de Macau Motorcycle Grand Prix kon niet meer doorgaan, omdat het te donker werd, en dus moet het tijdschema ook nog eens op de schop om de ruimte te bieden voor de motorrijders om hun race te doen.

Marques is de wedstrijdleider bij de Macau Grand Prix en is door de FIA aangesteld om vanaf Las Vegas het stokje over te nemen van Wittich in de Formule 1. De Portugees was er helemaal klaar mee en besloot een extra rijdersbriefing in te lassen die door iedereen bijgewoond moest worden. Hij heeft samen met de president van de single seater-commissie en voormalig Macau-winnaar Emanuele Pirro zijn ernstige zorgen geuit over het rijgedrag van alle FIA FR World Cup-deelnemers. Iedereen is gevraagd zich voor de races van zaterdag en zondag aan te passen, anders komen er consequenties.

Toen er veel crashes werden veroorzaakt tijdens het FIA Formula 3 European Championship op Monza in 2015, werd de laatste race van dat weekend simpelweg gestopt en niet meer hervat. Toevallig was Wittich op dat moment daar de wedstrijdleider. Er wordt niet uitgesloten dat zo'n scenario dit weekend kan plaatsvinden in Macau.

Gerelateerd