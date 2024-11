De FIA bracht afgelopen dinsdag uit het niets het verrassende nieuws naar buiten dat Niels Wittich per direct stopt als Formule 1-wedstrijdleider en dat het seizoen wordt afgemaakt door Rui Marques. Een goede beslissing, aldus Helmut Marko.

Menig sceptici vraagt zich momenteel af wat zich afspeelt binnen de muren van het FIA-hoofdkantoor. Afgelopen dinsdag werd bekendgemaakt dat Niels Wittich per direct is gestopt als wedstrijdleider van de Formule 1. Opmerkelijk, omdat er nog slechts drie races te gaan zijn dit seizoen, en er geen enkele signalen waren dat de Duitser ermee wilde stoppen. Sterker nog, na de bekendmaking van het nieuws, liet Wittich aan verschillende media weten dat hij zijn functie niet vrijwillig heeft neergelegd. Wat de reden is van zijn ontslag, is niet bekend.

Plotseling ontslag Niels Wittich

Wittich nam begin 2022 het stokje over van Michael Masi. Masi werd door de FIA afgerekend op het controversiële verloop van de Grand Prix van Abu Dhabi in 2021, waar Verstappen in de allerlaatste ronde van de race beslag wist te leggen op zijn eerste wereldkampioenschap. Wittich wordt nu vervangen door Rui Marques, voormalig wedstrijdleider van de Formule 2 en de Formule 3.

Marko tevreden met opvolger

Helmut Marko vindt Marques een zeer geschikte kandidaat: "Hij heeft het [bij de Formule 2 en Formule 3] ontzettend goed gedaan", klinkt het tegenover het Duitse F1-Insider. "Ik denk dat de FIA een goede beslissing heeft genomen door hem als opvolger van Niels Wittich aan te stellen." Of Marques ook in 2025 blijft zitten als wedstrijdleider, is nog niet bekend.

