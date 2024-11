Carlos Sainz mag vóór 2025 al zijn debuut maken bij het Formule 1-team van Williams. De coureur die nu nog uitkomt voor Ferrari, zal voor de renstal uit Grove mogen rijden tijdens de testdagen in Abu Dhabi na de laatste wedstrijd van het seizoen.

Een van de grote onderwerpen van gesprek dit jaar is de aankomende transfer van Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen zal in 2025 voor het eerst in zijn F1-carrière instappen bij een team dat geen Mercedes krachtbron heeft: Ferrari. Sainz moest daarom in februari zijn zoektocht beginnen naar een nieuwe werkgever. Mercedes is een van de kandidaten geweest, maar de Zilverpijlen hebben gekozen voor hun eigen jongeling Andrea Kimi Antonelli. Sainz zou vervolgens contracten van Alpine en Audi hebben afgewezen. Geruchten deden de ronde dat de Madrileen gesprekken heeft gevoerd met Red Bull Racing, aangezien Sergio Pérez onder vuur ligt vanwege zijn prestaties, maar uiteindelijk heeft hij zijn handtekening gezet bij Williams. Daar wordt hij vanaf 2025 de teamgenoot van Alexander Albon.

Contract beëindigd

Williams heeft zojuist bekendgemaakt dat Sainz volgende maand al mag instappen. Hij zal de traditionele testdagen doen op het circuit van Yas Marina in Abu Dhabi na de seizoensfinale in december. Ferrari heeft besloten zijn contract, dat tot en met het einde van 2024 loopt, vroegtijdig te beëindigen om Sainz de kans te gunnen zich zo snel mogelijk voor te kunnen bereiden op volgend jaar.

Het is nog niet bekend wie Ferrari naast Charles Leclerc gaat plaatsen. Naar verluidt wil Mercedes namelijk niet dat Hamilton vóór 2025 al in het beroemde rood in actie gaat komen. Voor de Abu Dhabi-test vinden overigens nog meer rijderswisselingen plaats, want Esteban Ocon mag straks al instappen bij Haas, terwijl Nico Hülkenberg vroegtijdig aan de slag mag gaan bij Kick Sauber.

