Max Verstappen en Carlos Sainz reden in een eerder stadium bij het team van Toro Rosso samen en dat ging er niet altijd even vredelievend aan toe. Het zou mede de reden zijn geweest waarom de Oostenrijkse renstal dit keer niet in zee had willen gaan met de Spanjaard. Sainz zelf kan daar weinig van geloven.

Aan het begin van het jaar werd al vroeg duidelijk dat Lewis Hamilton zijn contract bij het team van Mercedes niet uit ging zitten voor een overstap naar Ferrari. Het betekende automatisch dat Sainz wist dat hij na dit seizoen zijn biezen kon gaan pakken, daar de Italiaanse renstal de pijlen vol op de jongere Charles Leclerc heeft gericht. De vroege bekendmaking van de overstap van Hamilton betekende automatisch dat Sainz de nodige tijd had om een nieuw stoeltje te vinden richting 2025, op een moment dat er nog veel mogelijkheden lagen op de markt. De stoeltjes begonnen echter steeds meer gevuld te raken richting volgend seizoen en de opties werden minder en minder.

Jonge gasten

Uiteindelijk viel de keuze op het team van Williams, waardoor Sainz toch een flinke achteruitgang op de grid lijkt te maken. Op de grid ontstond er toch enige verbazing, want waarom zou bijvoorbeeld Red Bull geen hengeltje uitgegooid hebben bij de talentvolle coureur, zeker gezien de lastige situatie met Sergio Pérez. Het zou alles te maken hebben gehad met de relatie tussen Sainz en Verstappen en met name tussen Carlos Sainz Sr. en Jos Verstappen. De Ferrari-coureur wil daar echter niks van weten: "Ik denk dat ik nu goed met hem overweg zou kunnen. We waren toen pas zestien en negentien jaar oud. We zijn nu veel volwassener geworden", stelt Sainz in gesprek met Auto, Motor und Sport.

Relatie met Max

De aanstaand Williams-coureur vervolgt: "Bij Toro Rosso kwam je in een team en zeiden ze: vecht tegen elkaar en we zullen zien wie de beste is en wie promoveert naar Red Bull. Dat is waarom Toro Rosso bestond. Je ging daar niet samen voor het teamkampioenschap, anders zou het gedrag van de twee coureurs compleet veranderen. Je kan het ook zien aan Charles en Lando, mijn laatste twee teamgenoten. Daar heb ik nooit problemen mee gehad. Als mijn relatie met Max de reden is dat ik daar niet terecht ben gekomen, dan zeg ik hierbij dat er geen problemen waren. Als het zo is dat de beslissing daar vanaf hing, klopt dat simpelweg niet. Maar dat heb ik ze al verteld", besluit Sainz.

