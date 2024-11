Wedstrijdleider Wittich vertrekt uit rol, Alpine kondigt nieuwe motorleverancier aan | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Op dinsdag was er een hoop te doen in de Formule 1 en dan met name rondom de FIA. Zo kwam het nieuws naar buiten dat wedstrijdleider Niels Wittich plotseling vertrekt vanuit zijn rol als race director, een bijzondere actie gezien het Formule 1-seizoen bijna op zijn einde loopt. Ook kwam de Formule 1 met een speciale onthulling van alle wagens in 2025 in de O2 Arena. Ook het team van Alpine had nieuws: zij gaan vanaf 2026 rijden met een Mercedes-motor en daarmee hebben zij het probleem van een ontbrekende motor voor het nieuwe tijdperk opgelost.

Clarkson duidelijk over Verstappen en Hamilton: "Eén van hen de grootste aller tijden"

Jeremy Clarkson denkt dat Lewis Hamilton over zijn hoogtepunt heen is. Hij was niet onder de indruk van zijn prestaties tijdens de afgelopen F1 Grand Prix van São Paulo. Ondertussen heeft de tv-persoonlijkheid die we kennen van Top Gear en The Grand Tour, alleen maar lovende woorden over Max Verstappen. "Ten eerste, Max Verstappen is een van de grootsten aller tijden. Hij is misschien wel de meest geweldige coureur die we ooit hebben gezien", begint hij in zijn column. Meer lezen over wat Jeremy Clarkson te zeggen heeft over Max Verstappen? Klik hier!

BREAKING: Alpine kondigt samenwerking met Mercedes aan en neemt power unit over

Het Alpine F1 Team gaat vanaf het Formule 1-seizoen van 2026 een nieuwe samenwerking aan met Mercedes. De Franse renstal zal gebruikmaken van de Mercedes-power unit en -versnellingsbak voor in ieder geval vijf jaar. Dat heeft Alpine zojuist aangekondigd. "Met deze meerjarige overeenkomst zal Mercedes het Alpine F1 Team voorzien van power units voor de gehele duur van het tijdperk met nieuwe reglementen, van 2026 tot en met 2030. Naast de power unit zullen ook de versnellingsbakken van Mercedes geleverd worden aan Alpine vanaf het seizoen 2026." Meer lezen over het nieuws vanuit Alpine? Klik hier!

FIA onthult conclusie over trucje Red Bull na groot onderzoek in Milton Keynes

De afgelopen weken is het veel gegaan over verschillende trucjes die teams gebruiken om meer snelheid te vinden, waarbij de grens vaak opgezocht wordt. De FIA lijkt het trucje vanuit Red Bull Racing omtrent het mogelijk aanpassen van de rijhoogte na parc ferme erg serieus te nemen en heeft een statement naar buiten gebracht na een grootschalig onderzoek in Milton Keynes. Meer lezen over het grote onderzoek in Milton Keynes? Klik hier!

BREAKING: FIA-wedstrijdleider Wittich treedt af, Marques neemt stokje over

Wedstrijdleider Niels Wittich neemt afscheid in zijn functie bij de FIA, zo meldt de internationale autosportbond. Het onverwachtse besluit zorgt ervoor dat Rui Marques doorschuift naar de positie van race director. "De FIA kan bevestigen dat Niels Wittich een stap terug doet van zijn positie als F1 race director, omdat hij een nieuwe kans achterna wil gaan", zo schrijft de FIA in de verklaring. "Niels heeft zijn vele verantwoordelijkheden als wedstrijdleider met professionaliteit en toewijding vervuld. We bedanken hem voor zijn inzet en wensen hem het allerbeste voor de toekomst." Meer lezen over het plotselinge vertrek van Niels Wittich? Klik hier!

F1 voert verandering door: alle teams onthullen op 18 februari hun livery voor 2025

F1 heeft een grote verandering aangekondigd voor het seizoen 2025. De verandering heeft vooral impact op de voorbereiding op het seizoen dat volgend jaar het laatste seizoen gaat zijn van het huidige tijdperk. De verandering heeft een speciale reden. In 2025 gaan alle tien de F1-teams tijdens hetzelfde evenement hun auto en livery onthullen voor volgend seizoen. Het evenement staat in het teken van het 75-jarige bestaan van de koningsklasse. Dit gaat gebeuren op 18 februari in de O2 Arena in Londen. Meer lezen over de opmerkelijke onthulling van de 2025-bolides? Klik hier!

