De afgelopen weken is het veel gegaan over verschillende trucjes die teams gebruiken om meer snelheid te vinden, waarbij de grens vaak opgezocht wordt. De FIA lijkt het trucje vanuit Red Bull Racing omtrent het mogelijk aanpassen van de rijhoogte na parc ferme erg serieus te nemen en heeft een statement naar buiten gebracht na een grootschalig onderzoek in Milton Keynes.

Een paar weken geleden, tijdens het weekend van de Grand Prix van de Verenigde Staten, kwam het gerucht naar buiten dat onder meer Red Bull een trucje zou gebruiken om via een 'bib-vleugel' de rijhoogte aan te passen nadat parc ferme - tussen de kwalificatie en de race dus - in was gegaan. De concurrentie, en dan vooral McLaren, zat er gelijk bovenop en deed navraag bij de FIA. De FIA stelde vervolgens, nadat het dit eerder al met de vleugel van McLaren had gedaan, dat er extra controles zouden komen. Dit ondanks dat Red Bull stelde dat het team niks aan kon passen aan de rijhoogte nadat parc ferme in was gegaan.

FIA ging op bezoek in Milton Keynes bij fabriek Red Bull

Nu blijkt de FIA op bezoek te zijn geweest bij Red Bull om verder onderzoek te doen naar het trucje. Dit onderzoek heeft vorige week plaatsgevonden in de fabriek van Red Bull in Milton Keynes. Dit omdat, ondanks dat de FIA ingreep door meer controle uit te voeren zodat voorkomen kon worden dat het na parc ferme nog aangepast kon worden, dit voor veel teams niet genoeg was. De vraag om een onderzoek werd groter en groter.

FIA trekt conclusie na onderzoek bij fabriek Red Bull

De FIA heeft een statement naar buiten gebracht over het onderzoek bij Red Bull in Milton Keynes. "De FIA controleert en inspecteert regelmatig de naleving van de technische, sportieve en financiële reglementen van de F1-teams. Dat kan gepaard gaan met steekproeven op het circuit of inspecties en onderzoeken in de fabrieken van de teams." Dit laatste was dus het geval. "Het is ook het voorrecht van de F1-teams om eventuele zorgen over de naleving van de reglementen onder de aandacht van de FIA te brengen. Dat fenomeen wordt duidelijk versterkt wanneer de titelstrijd heviger is, zoals in 2024. De FIA neemt dergelijke kwesties zeer serieus en probeert ze te onderzoeken naast alle reguliere controles die tijdens en na een raceweekend worden uitgevoerd."

Volgens de FIA is dit afgelopen week dus gebeurd in Milton Keynes. "Binnen dit proces hebben technische vertegenwoordigers van de FIA een bezoek gebracht aan de fabriek van Red Bull om de recente beschuldigingen over het ontwerp en het gebruik van de bib grondig te onderzoeken. De conclusie is dat er geen overtredingen zijn begaan. Zodoende wordt het standpunt van de FIA in Austin bevestigd."

