Het Alpine F1 Team gaat vanaf het Formule 1-seizoen van 2026 een nieuwe samenwerking aan met Mercedes. De Franse renstal zal gebruikmaken van de Mercedes-power unit en -versnellingsbak voor in ieder geval vijf jaar. Dat heeft Alpine zojuist aangekondigd.

Je zou het niet zeggen met waar Alpine momenteel staat, maar geen enkele motorleverancier heeft sinds de jaren 90 meer wereldkampioenschappen gewonnen dan Renault. Alpine maakt momenteel een tegenvallend seizoen mee. Ze lagen negende in de tussenstand, totdat een dubbelpodium van Esteban Ocon en Pierre Gasly in Brazilië nog wel veel goed heeft kunnen maken. De Renault-krachtbron zal na 2025 verleden tijd zijn in de Formule 1. Het komt ten ongenoegen van de harde werkers in de fabriek in Viry-Châtillon. De Fransen organiseerden stakingen en hebben zich in grote getalen ziekgemeld, naar verluidt uit wraak, omdat Renault-CEO Luca De Meo het motorproject heeft stilgelegd.

Samenwerking met Mercedes

Geld is de voornaamste reden dat de stekker uit het Renault-motorproject is getrokken. Het kost een motorleverancier zo'n 110 miljoen euro om een power unit voor de Formule 1 te ontwikkelen, zo kon Renault-personeel afgelopen augustus onthullen in een brief, terwijl het kopen van een power unit ongeveer 15 miljoen euro kost. Daarom gaat Alpine vanaf 2026 de motor en de versnellingsbak overnemen van Mercedes. De samenwerking met de Zilverpijlen werd zojuist aangekondigd. "Met deze meerjarige overeenkomst zal Mercedes het Alpine F1 Team voorzien van power units voor de gehele duur van het tijdperk met nieuwe reglementen, van 2026 tot en met 2030. Naast de power unit zullen ook de versnellingsbakken van Mercedes geleverd worden aan Alpine vanaf het seizoen 2026."

