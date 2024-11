In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag werd bekend waar Richard Verschoor volgend seizoen aan zijn zoveelste seizoen in F2 gaat beginnen, waarschuwde Martin Brundle zowel Red Bull Racing als Max Verstappen voor het seizoen 2025, kwam naar buiten dat een fabrikant van de motor van Mercedes in de problemen zit en was er een gerucht waarin duidelijk werd dat de machtsstrijd binnen Red Bull ook voor verdeeldheid zorgt omtrent het stoeltje van 2025 bij Red Bull naast Verstappen. Dit is de GPFans Recap van 9 november.

Artikel gaat verder onder video

Fabrikant van cruciale turbokoeler Mercedes vraagt faillissement aan

Reaction Engines, de fabrikant van een cruciaal onderdeel van de Mercedes Formule 1-power unit, heeft faillissement aangevraagd. Dit kan de Zilverpijlen waar Lewis Hamilton en George Russell momenteel voor uitkomen, in de problemen gaan brengen. Meer lezen over de fabrikant die een belangrijk onderdeel levert voor het F1-team van Mercedes? Klik hier!

'Machtsstrijd Red Bull zorgt voor flinke verdeeldheid over teamgenoot Verstappen in 2025'

Een volgende twist rondom het tweede stoeltje bij Red Bull Racing voor 2025 naast Max Verstappen is daar. De interne machtsstrijd tussen twee kampen zorgt ook voor verdeeldheid over wie er in 2025 in de auto van Red Bull moet zitten om de toekomstig viervoudig wereldkampioen volgend jaar te ondersteunen. Meer lezen over de machtsstrijd en hoe dit effect heeft op welke coureurs kans maken op het stoeltje voor volgend jaar? Klik hier!

'Contract van Doohan geldt voor slechts 5 races, Alpine kan deur openzetten voor Colapinto'

Het Alpine F1 Team zal volgend seizoen uitkomen met Pierre Gasly en Jack Doohan. Althans dat is wat de Franse renstal heeft aangekondigd. Geruchten doen echter de ronde dat Alpine plotseling interesse heeft gekregen in Franco Colapinto. Via deze clausule zouden ze alsnog Doohan kwijt kunnen raken. Meer lezen over de geruchten omtrent Colapinto en Doohan? Klik hier!

Verschoor rijdt rest van 2024 en in 2025 namens MP Motorsport in F2

Richard Verschoor was even in onzekerheid over zijn toekomst in de autosport, maar gaat volgend jaar gewoon weer een stoeltje hebben in F2. Hij keert terug op een plek waar hij zich eerder al eens bevond. Lezen waar Verschoor de rest van dit seizoen en ook volgend seizoen gaat rijden in F2? Klik hier!

Brundle kijkt uit naar 2025 en waarschuwt Verstappen: 'Dat heeft hij volgend jaar niet'

Martin Brundle heeft F1-fans vast lekker gemaakt voor het seizoen 2025 in de koningsklasse en kwam tevens met een waarschuwing aan het adres van Max Verstappen en Red Bull Racing. Meer lezen over wat Brundle te zeggen heeft over Verstappen en Red Bull en het seizoen 2025 dat eraan zit te komen? Klik hier!

Gerelateerd