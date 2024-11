Martin Brundle heeft F1-fans vast lekker gemaakt voor het seizoen 2025 in de koningsklasse en kwam tevens met een waarschuwing aan het adres van Max Verstappen en Red Bull Racing

Bij Sky Sports gaat Brundle in op het aanstaande seizoen, nu 2024 beslist lijkt te zijn na afgelopen weekend. Brundle denkt dat 2025 vergelijkbaar kan worden met hoe het seizoen 2021 verliep. "Ik denk dat het Formule 1-seizoen van 2025 een echte klassieker voor de boeken kan worden. De auto's komen alleen maar dichterbij elkaar, en we hebben een paar geweldige coureurs op de grid staan." In 2021 won Verstappen zijn eerste kampioenschap door in de laatste ronde van de Grand Prix van Abu Dhabi, de laatste race van 2021, Hamilton in te halen en de race te winnen. Een seizoen dat vooral Mercedes-teambaas Toto Wolff nog erg dwars lijkt te zitten.

Brundle verwacht veel verschillende winnaars in F1 tijdens seizoen 2025

Volgens Brundle zitten Mercedes, Ferrari, Red Bull en McLaren in 2025 nog dichter in de buurt van elkaar. "De teams hebben allemaal de snelheid, maar bovenal hebben ze echt een geweldige betrouwbaarheid. Dat gaat echt ongelooflijk dicht bij elkaar zitten allemaal." Omdat de teams zo in de buurt van elkaar zullen zitten, denkt Brundle dat het seizoen 2025 veel verschillende racewinnaars gaat kennen. "En ik denk dat het goed zou kunnen dat we volgend jaar acht of negen racewinnaars hebben. Het zit allemaal zo dicht op elkaar vooraan de grid, dus dat is gewoon precies wat we willen zien eigenlijk. Het is compleet onvoorspelbaar en ik denk dat we daar nog meer van gaan zien in 2025."

Geen riante voorsprong Verstappen in 2025

Brundle weet ook zeker dat het kampioenschap bij de coureurs spannend wordt, omdat hij niet zo'n goede start van Max Verstappen verwacht als in 2024 het geval was. "Max won dit jaar natuurlijk heel veel races aan het begin, waardoor hij zichzelf eigenlijk wat ademruimte heeft gegeven dit seizoen, maar toch hebben we al zeven verschillende winnende coureurs gehad tot dusver dit jaar. Die voorsprong, die heeft Verstappen dan niet."

