Een volgende twist rondom het tweede stoeltje bij Red Bull Racing voor 2025 naast Max Verstappen is daar. De interne machtsstrijd tussen twee kampen zorgt ook voor verdeeldheid over wie er in 2025 in de auto van Red Bull moet zitten om de toekomstig viervoudig wereldkampioen volgend jaar te ondersteunen.

Dit weet Motorsport.com te melden. Momenteel is Sergio Pérez nog de teamgenoot van Verstappen bij Red Bull, maar alles wijst erop dat dit in 2025 wel eens voorbij kan zijn. Ten eerste zijn daar de prestaties van de Mexicaan zelf, die vrij dramatisch zijn en gedurende het seizoen niet beter zijn geworden. Ten tweede hebben zowel teambaas Christian Horner als adviseur Helmut Marko al vaak door laten schemeren dat ze niet zo onder de indruk zijn van wat de Mexicaan laat zijn dit seizoen.

Ten derde zijn er genoeg opties voor Red Bull om nu door te schakelen. Liam Lawson maakt momenteel indruk als vervanger van Daniel Ricciardo, terwijl ook Yuki Tsunoda bij het zusterteam steeds stabieler en consistenter wordt en een stuk minder fouten maakt dan in voorgaande jaren. Dan is er ook nog Franco Colapinto, die open lijkt te staan voor een vertrek bij Williams nu Alex Albon en Carlos Sainz in 2025 al het rijdersduo van het Britse team gaan vormen. Horner bevestigde al de interesse en was afgelopen weekend al in het paddock van Williams te vinden. Marko is nog iets minder enthousiast. Daarnaast lijkt er voor Colapinto nu ineens concurrentie te zijn van Alpine, dat er al aan zou denken om Jack Doohan weer te vervangen zonder ook maar een race te hebben gereden.

'Marko wil Lawson in tweede stoeltje Red Bull'

Volgens Motorsport.com zou de machtsstrijd binnen Red Bull, die sinds het overlijden van Dietrich Mateschitz eind 2022 al bezig zou zijn, ook impact hebben en voor verdeeldheid zorgen over wie in 2025 teamgenoot van Verstappen moet worden bij Red Bull. Het ene kamp, het kamp van adviseur Marko en CEO Oliver Mintzlaff, zou graag Lawson in de auto zien. "Volgens geruchten die tijdens het Interlagos-weekend zijn opgepikt, ziet Red Bull-adviseur Helmut Marko Liam Lawson, die sinds de GP van de Verenigde Staten sterk is teruggekeerd in de F1, als teamgenoot van Verstappen in 2025. In dit scenario zou er een RB-stoel beschikbaar zijn voor Colapinto naast Yuki Tsunoda." Volgens Marko zou dit zijn zoals het zou horen, met talenten die bij Visa Cash App RB de kans krijgen en gearriveerde coureurs die bij Red Bull moeten presteren.

'Horner ziet het zitten in Colapint, wil hem als teamgenoot Verstappen'

Het andere kamp binnen Red Bull, bestaande uit teambaas Horner en de Thaise eigenaren, denkt er anders over. Die willen weer een andere coureur in de tweede auto van Red Bull zien in 2025: Colapinto. "Volgens speculaties zou Horner echter een ander plan hebben, want hij zou Colapinto liever direct promoveren naar Red Bull, naast Verstappen. In dat geval zou Lawson zijn eerste volledige seizoen in de F1 bij RB tegemoet gaan. Horner zou geïnteresseerd zijn in dit scenario om het financiële potentieel van Colapinto, wiens populariteit in Argentinië en in Midden- en Zuid-Amerika explosief is gestegen, te maximaliseren." De vraag is of Williams hieraan mee wil werken en of Red Bull als team tot de conclusies kan gaan komen dat Colapinto de juiste keuze is voor 2025.

