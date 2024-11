Richard Verschoor was even in onzekerheid over zijn toekomst in de autosport, maar gaat volgend jaar gewoon weer een stoeltje hebben in F2. Hij keert terug op een plek waar hij zich eerder al eens bevond.

Verschoor gaat in 2025 namelijk in actie komen in F2 namens MP Motorsport. Opvallend is dat Verschoor vanaf het raceweekend in Qatar, het voorlaatste raceweekend van dit seizoen in F2, al de overstap gaat maken en dus niet het seizoen af gaat maken bij zijn huidige team: Trident. De Nederlander vervangt Dennis Hauger voor de rest van dit seizoen. Verschoor verzamelde dit seizoen 81 punten en staat tiende in het kampioenschap. De Nederlander zag ook wat zeges als sneeuw voor de zon verdwijnen vanwege regelovertredingen van het team waar hij momenteel voor rijdt.

Artikel gaat verder onder video

Verschoor in F2

Verschoor reed in 2019 en 2020 in F3, met een dertiende en negende plaats in het kampioenschap als resultaat met geen enkele zege. Sinds 2021 is Verschoor actief in F2, waarin hij in 2021 voor MP Motorsport en Charouz Racing reed. In 2022 kwam hij uit voor Trident, in 2023 voor VAR en in 2024 weer voor Trident. In 2025, en de rest van 2024 dus, keert hij weer terug bij MP Motorsport voor zijn vijfde seizoen in F2. Tot nu toe werd Verschoor elfde, twaalfde en negende in F2 met in totaal vier zeges en twaalf podiumplekken.

Richard is coming back home 🇳🇱💥



Starting from Qatar and through 2025, we’re proud to welcome Richard back to our F2 team.



With a shared history, including an unforgettable win at Macau, we’re looking forward to the journey together.#MPmotorsport #F2 #AcceleratingTalent pic.twitter.com/iGQgsNK8jC — MP Motorsport (@OfficialMPteam) November 9, 2024

Gerelateerd