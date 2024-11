Reaction Engines, de fabrikant van een cruciaal onderdeel van de Mercedes Formule 1-power unit, heeft faillissement aangevraagd. Dit kan de Zilverpijlen waar Lewis Hamilton en George Russell momenteel voor uitkomen, in de problemen gaan brengen.

Het Britse bedrijf dat zich onder andere inzette in de luchtvaart, maakte de turbokoeler voor het Mercedes F1-team. Sinds 2014 rijdt de koningsklasse van de autosport met de V6-hybride, waardoor de turbo terugkeerde voor het eerst sinds 1988. Om vermogen uit de turbo te halen, gaat er lucht door de inlaten van de Formule 1-auto en deze lucht wordt onder druk gezet in de compressorfase van de turbo. Door de lucht samen te drukken, wordt er bij elke slag meer zuurstof de cilinder ingeperst. Het samendrukken van de lucht creëert hitte en, om de cilinder niet te vernielen, moet de lucht gekoeld worden met een turbokoeler. De meeste F1-motorfabrikanten gebruiken een lucht-luchtkoeler, omdat het simpeler is.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Hamilton helemaal klaar met auto Mercedes: "Kijk uit naar Kerstmis"

Lucht-waterkoeler

Mercedes maakt echter gebruik van een lucht-waterkoeler, omdat het meer dan vier keer efficiënter is dan een lucht-luchtkoeler en het is compacter. In een lucht-waterkoeler ligt een matrix van buizen gevuld met water, en die buizen zijn allemaal zo dunwandig mogelijk gemaakt om de warmteoverdracht te maximaliseren. Lucht-waterkoelers zijn ingewikkelder om te ontwerpen en betrouwbaar te maken. De fabrikant moet er onder andere voor zorgen dat het niet gaat lekken, iets waardoor Russell in de Britse Grand Prix eerder dit jaar uitviel.

OOK INTERESSANT: Herbert begrijpt helemaal niks van Hamilton: "Dat is niet zijn stijl"

Faillisement

De lucht-waterkoeler waar Mercedes van gebruik maakt, zal echter niet langer geproduceerd kunnen worden. Ze werden namelijk gemaakt door Reaction Engines en die zijn failliet verklaard. Het Britse bedrijf werd in 1989 opgericht door Alan Bond en Rolls-Royce-engineers John Scott-Scott en Richard Varvill. Ze onderzochten en ontwierpen de raketmotor voor de Skylon, een onbemand ruimteveer dat zelf weer op Aarde kon landen zonder hulp draagraketten. Financiële hulp van Boeing, Rolls-Royce en het United Arab Emirates Strategic Development Fund tussen 2018 en 2023 was niet genoeg om overeind te blijven en dus heeft Reaction Engines haar deuren moeten sluiten. Mercedes zal over moeten stappen op de minder efficiënte en minder compacte lucht-luchtkoeler of het intellectueel eigendom moeten kopen om de lucht-waterkoeler zelf te produceren en te ontwikkelen, als dat binnen het kostenplafond past.

Gerelateerd