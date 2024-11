Lewis Hamilton baarde na afloop van de race in Brazilië opzien met wat pittige uitspraken en boardradio's, waarin het zelfs even leek dat hij vroegtijdig wilde vertrekken bij het team. Johnny Herbert kan zich dat niet voorstellen, maar begrijpt niet hoe het toch kan dat Hamilton zo wisselvallig is.

Hamilton beleefde zondag opnieuw een race die hij snel wenst te vergeten. Nota bene in Brazilië, de plek waar hij zoveel mooie successen beleefd heeft en waar hij sinds een aantal jaar ook ereburger is, reed hij een kleurloos weekend op het circuit van Interlagos. Zijn wagen leek totaal niet mee te werken en de Mercedes bleek vrij onbestuurbaar. Wonder boven wonder nam de zevenvoudig wereldkampioen nog wel een puntje mee uit São Paulo, maar vlak na afloop voedde hij wel de geruchten met een cryptische en opmerkelijke boardradio, waarin het leek of hij vroegtijdig afscheid nam van de Duitse renstal. Het team van Mercedes liet later weten dat Hamilton 'gewoon' rijdt in de laatste races van dit seizoen.

Verwarrend

Zelf liet hij zich ook na afloop van de sessie bijzonder uit: "Als ze mij in de komende drie races een auto geven die niet stuitert, dan kan ik misschien een beter resultaat behalen. Maar ja, ik kijk wel uit naar Kerstmis. Het komt vooral door de auto. Daar was iets niet goed mee." Dit keer behandelt landgenoot Herbert de situatie van Hamilton bij SafestBettingSites: "Lewis Hamilton kan niet wachten tot het kerst is, het is zeer verwarrend. Er zijn momenten waarop hij zijn werkelijke rauwe snelheid laat zien en even later verdwijnt dat weer volledig. Hoe kan dat en waarom gebeurt dat? Ik begrijp er helemaal niks van", zo stelt Herbert, de man die de laatste weken zoveel onder vuur ligt in zijn functie van steward bij de FIA.

Eerder vertrekken?

Ondanks de bijzondere boardradio van Hamilton in São Paulo, gelooft ook Herbert niet dat de Brit vroegtijdig weg zal lopen van zijn werkzaamheden bij Mercedes: "Ik zou verbaasd zijn als er een coureur bestaat die gewoon weg wil omdat het niet zo goed gaat. Hij wil gewoon met een goed gevoel eindigen bij het team waar hij zoveel mee bereikt heeft door de jaren heen. Hij gaat ze niet zomaar laten vallen, dat is niet zijn stijl. Ik zou zeer verbaasd zijn als we iemand anders in de wagen zien springen voor het einde van het seizoen", zo besluit de voormalig coureur.

