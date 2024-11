Lewis Hamilton eindigde tijdens de F1 Grand Prix van São Paulo in Brazilië op de tiende plaats, waardoor hij op zijn tandvlees een punt veroverde. De Brit zelf lijkt klaar te zijn met Mercedes en wil het liefst morgen al in een Ferrari stappen.

Tegenover over meer MotorsportWeek stelt Hamilton dat hij klaar is met 2024 en uitkijkt naar de feestdagen en de winterstop. "Als ze mij in de komende drie races een auto geven die niet stuitert, dan kan ik misschien een beter resultaat behalen. Maar ja, ik kijk wel uit naar Kerstmis. Het komt vooral door de auto. Daar was iets niet goed mee. Gisteren [zaterdag] was het verschrikkelijk, vandaag was het verschrikkelijk. De kwalificatie was slecht, de sprintrace was slecht. De auto was gewoon het hele weekend slecht."

Slecht auto volgens Hamilton 'enorm slopend'

Hamilton vervolgt: "Het voelt natuurlijk niet goed. Het is enorm slopend dat we deze slechte races in de tweede seizoenshelft hebben. Het enige wat ik kan zeggen is dat we elke keer als we aan een weekend beginnen, ons best doen. Maar dit is onacceptabel. Het is niet goed genoeg. Ik moet ook mijn verantwoordelijkheid nemen, maar ik doe het maximale met wat ik heb. Op een of andere manier was de auto dit weekend het slechtst. Ik weet niet wat het is, dat moeten we nog gaan uitzoeken."

Hamilton 'maakt het niet meer uit' waar hij finisht

Hamilton geef toe dat hij dit seizoen niet alles uit de auto haalt, terwijl teamgenoot George Russell dat vaker wel lukt. "Een van de auto's doet het een stuk beter, dus de potentie is er wel." Waarom de auto van Russell wel presteert en die van Hamilton niet, weet de Brit zelf ook niet. "Dat is de million dollar question. Als je het antwoord hebt, dan geef ik je die miljoen wel!" Het is ook wel duidelijk dat het Hamilton niet zoveel meer interesseert waar hij tijdens de laatste paar races namens Mercedes gaat eindigen. "Ik ga me op andere dingen focussen. Ik vecht niet meer voor het wereldkampioenschap, dus het maakt niet echt uit waar ik finish. Het maakt me niets uit of ik voor George of achter George eindig, dat maakt voor mij geen verschil. Het enige wat ik wil, is de auto uit de muur houden en proberen punten te scoren."

