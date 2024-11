Max Verstappen zal in 2024 hoogstwaarschijnlijk voor een vierde seizoen achter elkaar wereldkampioen Formule 1 worden. De Limburger wist op zondag voor het eerst in maanden een Grand Prix te winnen, en vergrootte zo zijn voorsprong op Lando Norris naar 62 punten, met nog 86 haalbare punten dit seizoen. Sergio Pérez daarentegen, staat na dit weekend nog achtste, en 39 punten achter Lewis Hamilton op de zevende plek. Blijven zowel Verstappen en Pérez op hun huidige plek tot het einde van het seizoen, dan zou de Mexicaan de slechtst presterende teamgenoot zijn van een wereldkampioen sinds 1983.

In de vorige drie seizoenen bij Red Bull Racing wist Pérez goede resultaten te boeken. De nu 34-jarige coureur eindigde in 2021 op de vierde plek in het kampioenschap, en verbeterde elk seizoen - hij was derde in 2022, en tweede in 2023. Als hij die lijn dit jaar had doorgetrokken, zou Pérez nu kampioen worden, maar het tegendeel is bewezen. Na een goede start aan het jaar, waar hij tweede werd in drie van de eerste vier races, ging het al snel mis. Na de Grand Prix van Miami op 5 mei wist Checo niet meer in de top vijf te finishen, waaronder crashes in Monaco, Canada en Azerbeidzjan die zijn race beëindigden.

Artikel gaat verder onder video

14 punten minder per race

Sinds Miami, dus in de afgelopen vijftien Grand Prix-weekenden inclusief drie sprintraces, heeft Pérez gemiddeld 3,2 punten per weekend gescoord. Ter vergelijking pakte Verstappen in dezelfde periode 17,1 punten per weekend, stond hij acht keer op het podium en won hij vier Grands Prix, inclusief die van Sao Paulo op zondag. Het verschil tussen de twee teamgenoten is nooit zo groot geweest, en mede door de kwakkelende vorm van Pérez is Red Bull inmiddels naar de derde plaats afgezakt in het constructeurskampioenschap. Dit is een groot probleem voor het team, gezien dit het kampioenschap is waar het prijzengeld in wordt uitgedeeld. Het verschil tussen eerste en derde worden was in 2023 ongeveer 18 miljoen dollar, en Red Bull-adviseur Dr Helmut Marko liet onlangs weten dat het (gebrek aan) prijzengeld grote invloed heeft op de begroting van het team voor het aankomende seizoen. Pérez brengt erg veel sponsorgeld met hem mee in de vorm van telecom magnaat Carlos Slim, maar kost het team ook veel geld op de baan - ook door de voorgenoemde crashes.

Slechtste teamgenoot sinds 1983?

Als we terugkijken naar alle wereldkampioenen van de afgelopen decennia en waar de teamgenoten eindigden, moet je lang zoeken voor er een teamgenoot is die achtste of lager eindigde. Het eerste voorbeeld, op chronologische volgorde, is Jos Verstappen in 1994, die tiende stond terwijl teamgenoot Michael Schumacher kampioen werd. Verstappen mistte dat seizoen echter zes van de zestien races. 1985 is het volgende voorbeeld, toen Alain Prost won en teamgenoot Niki Lauda ook tiende eindigde. Ook hier reed Lauda echter niet het hele seizoen, en viel hij in twaalf van zijn vijftien Grands Prix uit met technische problemen. 1983 is de laatste keer dat een teamgenoot van een wereldkampioen, die ook het hele seizoen reed, zo laag als Pérez eindigde. Riccardo Patrese werd toen negende waar Nelson Piquet de titel binnensleepte. In geheel typische stijl van de jaren '80 viel Patrese in tien van de veertien races uit met motorproblemen. Dit is niet het geval voor Checo Pérez, wiens drie DNF's allemaal kwamen door ongelukken. Volgens de statistieken kan Sergio Pérez dus, qua plaatsing in het klassement, de slechtste teamgenoot van een wereldkampioen worden in 41 jaar, mocht hij hier blijven en Verstappen inderdaad de titel winnen.