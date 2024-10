Marko waarschuwt: "Dat scheelt zeven miljoen"

Red Bull Racing-adviseur Dr Helmut Marko heeft zijn eigen team gewaarschuwd dat derde eindigen in het constructeurskampioenschap gevolgen zou hebben op de begroting van volgend seizoen. In de Formule 1 wordt het prijzengeld uitgedeeld in dit kampioenschap, en dus niet volgens het coureursklassement. Momenteel staat Red Bull op de tweede plaats, maar Ferrari staat met nog vijf Grands Prix te gaan slechts acht punten achter de Oostenrijkers.

Sinds 2020 wist Red Bull elk seizoen in de top twee te eindigen van het constructeurskampioenschap. In 2020 en 2021 won Mercedes nog de titel, maar de afgelopen twee seizoenen was de ploeg gevestigd in Milton Keynes heer en meester. Zo zag het er begin dit seizoen weer naar uit, nadat Max Verstappen zeven van de eerste tien races wist te winnen en Sergio Perez regelmatig op het podium te vinden was. In recente maanden is deze vorm als sneeuw voor de zon verdwenen. Verstappen wist sinds Spanje geen Grand Prix meer te winnen, en Perez is sinds Miami begin mei niet eens meer in de top vijf gefinisht.

Voorkomen om naar derde plaats te zakken

De strijd om de constructeurstitel wordt met de week spannender. Na Singapore leek dat McLaren er vandoor ging met het kampioenschap, maar na de Grand Prix van de Verenigde Staten is Ferrari binnen een steenworp van de eerste plek. Het verschil tussen de eerste en derde plek is slechts 42 punten, en in Austin scoorde Ferrari in totaal 55 punten, vier punten minder dan het maximaal haalbare voor een team in een sprintweekend. Red Bull heeft Ferrari nu op de hielen, en Marko weet dat het zaak is, ook voor financiële redenen, om de Italianen achter zich te houden. “De stemming is momenteel extreem verhit," vertelt Marko aan Kleine Zeitung. [Sergio Perez moet] aanzienlijk dichter bij Max komen, zodat we de tweede plaats in het Wereldkampioenschap niet verliezen. We willen absoluut voorkomen dat we naar de derde plaats zakken, want er is ook een verschil van zo’n zeven miljoen dollar. Dat voel je zeker in de begroting.”

Geen fouten veroorloven

In 2024 hebben zeven verschillende coureurs minstens één Grand Prix gewonnen. Beide McLaren-, Ferrari- en Mercedes-coureurs wisten een zege binnen te slepen, wat betekent dat Sergio Perez de enige coureur is van de vier beste teams die niet wist te winnen dit seizoen. Marko waarschuwt dat het team zich nu absoluut geen fouten meer kan veroorloven, zoals bijvoorbeeld uitvallen in Q1 van een kwalificatiesessie. “Op dit moment kunnen vier verschillende teams winnen. Dat maakt het onwaarschijnlijk dat één coureur alle races zal winnen. Maar we kunnen ons geen mislukking veroorloven, dus het blijft spannend.”

