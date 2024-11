Verstappen zegeviert na masterclass in Brazilië, FIA laat Norris wegkomen met startfout | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De Grand Prix van Brazilie zit erop en wat is er weer een boel om over na te praten. Max Verstappen knokte zich van verslagen positie (P17), naar de overwinning. De FIA deelde een diskwalificatie uit aan Nico Hulkenberg. Lando Norris en George Russell hebben boetes gekregen voor hun startfout, daar waar Yuki Tsunoda en Liam Lawson worden gespaard en Pirelli reageert op de nieuwste beschuldiging van mogelijk water in de banden. Dit is de GPFans Recap.

Artikel gaat verder onder video

Sensationele Verstappen wint in Brazilië, Norris ziet titeldroom in rook opgaan

Max Verstappen heeft op fenomenale wijze de Grand Prix van Brazilië weten te winnen. De Red Bull-coureur vertrok nota bene vanaf plek zeventien, maar reed zichzelf binnen rap tempo naar voren. Esteban Ocon en Pierre Gasly maakten namens Alpine het podium compleet. Lando Norris zag zijn titeldroom op Interlagos als een nachtkaars uitgaan. Lezen de spectaculaire race in São Paulo verliep? Klik hier!

Zo kan Verstappen wereldkampioen Formule 1 worden bij de eerstvolgende race in Las Vegas

Max Verstappen heeft voor het eerst sinds de Grand Prix van Spanje weer weten te winnen en deed dat in stijl. De drievoudig kampioen heeft daardoor weer een gat geslagen richting titelrivaal Lando Norris en GPFans heeft uitgezocht hoe Verstappen in Las Vegas al tot kampioen kan worden gekroond. Lezen hoe Verstappen de titel tijdens de eerstvolgende race al kan winnen? Klik hier!

Norris kan frustraties niet verbergen: "Dat is geen talent, dat is gewoon geluk"

Hoewel Lando Norris aan de start van de Grand Prix van Brazilië nog alle kaarten in handen had voor het wereldkampioenschap, zat er aan het einde van de race niet meer in dan een zesde plek. De McLaren-coureur wijst vooral naar de timing van de rode vlag-situatie, wat voor hem niet zo lekker uit kwam. Lezen hoe Norris terugkijkt op de race in Brazilië? Klik hier!

Verstappen mist Britse pers op persconferentie: "Moesten ze naar het vliegveld rennen?"

Drievoudig wereldkampioen Max Verstappen is nog altijd niet vergeten hoe er met hem is omgegaan door de Britse pers de afgelopen weken. Na de overwinning in Brazilië, waarbij Esteban Ocon en Pierre Gasly het podium aanvulden, mist de Nederlander de Britse media op de persconferentie en stelt de nodige vragen. Lezen wat Max Verstappen te vertellen had op de persconferentie? Klik hier!

Norris en Russell kruipen door oog van de naald na startfout

De stewards hadden een boel werk aan de winkel na afloop van de F1 Grand Prix van São Paulo. De FIA moest zich onder andere bezig houden met de chaos die ontstond rondom de start. Lando Norris en George Russell zijn bestraft. Yuki Tsunoda en Liam Lawson komen met de schrik vrij. Lezen wat de FIA uiteindelijk het viertal heeft opgelegd? Klik hier!

Pirelli reageert op mogelijk foefje in banden McLaren

Zaterdag werd bekend dat de FIA onderzoek doet naar teams die mogelijk een trucje uitvoeren met de banden. Het team van McLaren wordt onder andere verdacht van het gebruik maken van zo'n soort foefje en in gesprek met Autosport.com buigt Pirelli-chef Mario Isola zich ook over het fenomeen. Lezen wat het Italiaanse bandenmerk van het 'foefje' vindt? Klik hier!

Gerelateerd