Max Verstappen heeft op fenomenale wijze de Grand Prix van Brazilië weten te winnen. De Red Bull-coureur vertrok nota bene vanaf plek zeventien, maar reed zichzelf binnen rap tempo naar voren. Esteban Ocon en Pierre Gasly maakten namens Alpine het podium compleet. Lando Norris zag zijn titeldroom op Interlagos als een nachtkaars uitgaan.

In de formatieronde ging het al goed mis op Interlagos. Stroll gleed weg en crashte en de start werd uitgesteld. Vervolgens vielen de auto's van onder meer Verstappen en Bottas stil en zette Norris de grid weer in gang, iets wat niet toegestaan was volgens de reglementen, de start was namelijk afgebroken. De FIA stelde dan ook een onderzoek in naar Norris, maar ging dit pas ná de race doen. Dit alles gebeurde nog voordat de race überhaupt begonnen was. De officiële start werd zodoende enkele minuten uitgesteld en dat terwijl de donkere wolken zich wederom samenpakten boven het circuit. Chaos alom in de fase waarin de race eigenlijk nog niet eens echt begonnen was. Het bleek een voorbode voor de rest van de middag, want toen de start dan wel plaatsvond, begon het te regenen.

Russell pakt leiding bij de start, Verstappen gaat als een raket

Norris moest bij de start zijn meerdere erkennen in Russell. De Mercedes was beter weg en nam de leiding over. Verstappen kende ook een berestart, want binnen twee ronden lag hij al in de top tien. Minder voortvarend was de start voor teamgenoot Pérez, die spinde en terugviel naar de laatste plaats. Bearman ontving vervolgens een tijdstraf van tien seconden voor het veroorzaken van een incident met Colapinto. Binnen tien ronden kon Verstappen ook al eenvoudig de aanval openen op Piastri en klom hij op naar de zevende positie. De regerend wereldkampioen reed een fenomenale eerste stint en bewees maar weer eens dat hij een ware ster is in de regen.

Nieuwe chaos met regen, safetycars en pitstops

Op het moment dat Verstappen zich kon melden bij de kopgroep, werden de eerste pitstops afgewerkt, viel Hülkenberg tijdelijk stil en werd de virtual safety car in het leven geroepen. Vervolgens begon het ook nog eens harder te regenen. Het resulteerde in een volwaardige safety car. Op dat moment lag Ocon aan de leiding en Verstappen op de tweede plaats, gevolgd door Gasly, Norris en Russell. Achter de safety car ging het goed mis voor Colapinto, die heel hard crashte. Het resulteerde in een rode vlag en dat was in het voordeel voor Verstappen. Hülkenberg werd vervolgens nog gediskwalificeerd omdat hij niet de regels volgde nadat hij was stilgevallen.

Hülkenberg werd gediskwalificeerd in Brazilië

Crashes Bearman en Sainz, nieuwe safety car

De sessie lag enige tijd stil en de coureurs konden 'gratis' banden wisselen. Bij de herstart, die in de rollende variant werd uitgevoerd, mocht Ocon het tempo bepalen, gevolgd door Verstappen. De Alpine kwam goed weg en behield de leiding, maar Norris viel een plek terug achter Russell. Vervolgens ging het mis bij Bearman, die weggleed en in de muur reed met z'n voorvleugel. Hij kon wel door, maar lag op de laatste plek. De volgende die de muur inging was Sainz, die een safety car veroorzaakte met zijn klapper.

Verstappen pakt de leiding, Norris zakt verder weg

Bij de tweede herstart ontvouwde voor Verstappen het perfecte scenario: hij nam de leiding over van Ocon, terwijl Norris van de baan schoot en terugviel naar plek zeven, achter teamgenoot Piastri. McLaren gaf dan ook direct de opdracht om van posities te wisselen, want Norris leek met deze uitslag de droom op de titel definitief te moeten opgeven. Het veranderde echter maar weinig, want Norris wist niet verder naar voren te komen. Verstappen kwam uiteindelijk met grote overmacht als winnaar over de streep en kreeg zo de beloning voor zijn vrijwel perfecte race in Brazilië. De titel lijkt hierdoor ook bijna een zekerheidje.

Verstappen wint na fenomenaal optreden in Brazilië

De tweede en derde plaats op het podium gingen verrassend genoeg naar Ocon en Gasly van Alpine. De Franse renstal leverde eveneens een puike prestatie af op het kletsnatte Interlagos. De top tien werd uiteindelijk compleet gemaakt door Russell, Leclerc, Norris, Piastri, Tsunoda, Lawson en Hamilton. Pérez finishte op plek elf en dus net buiten de punten. Vijf coureurs haalden het einde niet, waaronder Albon, die niet kon deelnemen aan de race.

STARTS P17, FINISHES P1 🤩



MAX VERSTAPPEN WINS THE 2024 SAO PAULO GRAND PRIX!!



