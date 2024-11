De stewards hadden een boel werk aan de winkel na afloop van de F1 Grand Prix van São Paulo. De FIA moest zich onder andere bezig houden met de chaos die ontstond rondom de start. Lando Norris en George Russell zijn bestraft. Yuki Tsunoda en Liam Lawson komen met de schrik vrij.

De start van de wedstrijd op het circuit van Interlagos was op zijn minst chaotisch te noemen. Het startschot werd vervroegd naar 16:30 uur Nederlandse tijd in de hoop zware regen voor te zijn. Iedereen, op Alexander Albon na die zich had teruggetrokken vanwege zijn klapper in de kwalificatie, begon aan de formatieronde op de intermediates. Lance Stroll had een probleem met de remmen en crashte in bocht 4 tijdens het opwarmen van de banden. Vervolgens stond de Aston Martin vast in de grindbak. De wedstrijdleiding meldde aan alle teams en coureurs dat de start was afgebroken.

Chaos bij de start

Naast de meldingen op de tijdenlijst aan de pitmuur, lieten ook de oranje lichten boven en naast de grid zien dat de start was afgebroken. Lando Norris, die de race vanaf de pole position zou aanvangen, stond eventjes stil op zijn plek, voordat hij weer doorreed. De McLaren-coureur dacht dat hij al aan de tweede formatieronde moest beginnen, terwijl het nieuwe startsignaal pas 10 minuten later zou worden gegeven. Hij werd gevolgd door George Russell, Yuki Tsunoda en Liam Lawson. De vier coureurs kregen vervolgens een onderzoek aan hun broek.

Norris finishte uiteindelijk als zesde na een foutje bij de laatste herstart. Russell moest genoegen nemen met P4 achter racewinnaar Max Verstappen en de twee Alpines van Esteban Ocon en Pierre Gasly. De VCARB's van Yuki Tsunoda en Liam Lawson kwamen over de streep als zevende en negende, respectievelijk.

Boetes voor Norris & Russell

De FIA heeft een boete van 5.000 euro uitgedeeld aan Lando Norris voor het momentje tijdens de afgebroken start. "De omstandigheden rond het verlaten van de grid, veroorzaakt door de knipperende lichten, leidden tot verwarring bij de coureur en droegen bij aan zijn actie. Op een bepaald moment herkende de wedstrijdleider dat het door deze praktische redenen moeilijk zou worden om alle coureurs in een controleronde terug op hun oorspronkelijke posities te krijgen, en werd besloten om een volledige nieuwe start te organiseren waarbij alle posities vanaf de pitstraat zouden worden gereset", zo stelt de wedstrijdleiding. Het gaat dus om een samenloop van omstandigheden waarbij de verwarring zo groot was dat McLaren het moet doen met een boete van 5.000 euro. Ook Russell ontvangt een boete van 5.000 euro. Lawson en Tsunoda komen er genadiger vanaf, omdat de FIA van mening is dat zij slechts volgden wat er voor hen gebeurden en waren niet grotendeels verantwoordelijk voor de overtreden.

Reprimand and €5000 fine for Norris for the aborted start infringement. Result stands #F1 #BrazilGP — Chris Medland (@ChrisMedlandF1) November 3, 2024

