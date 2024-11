In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De zaterdag stond in het teken van de Sprint in Brazilie, die door Oscar Piastri werd overhandigd aan Lando Norris in de slotfase van de korte race. Verder was er veel regen en werd de kwalificatie uitgesteld naar zondag, is Red Bull weer naar de FIA gestapt om zich te beklagen over een trucje van McLaren en kreeg Verstappen na de Sprint ook nog een een tijdstraf van de FIA die hem een plek zou kosten. Dit is de GPFans Recap van 2 november.

Regen gooit roet in het eten: kwalificatie São Paulo verplaatst naar zondagochtend

De kwalificatie voor de F1 Grand Prix van São Paulo gaat niet door op de zaterdag. De zware onweersbuien boven het circuit van Interlagos hebben de wedstrijdleiding gedwongen dit besluit te nemen. De weersomstandigheden zijn simpelweg te onveilig. Lees hier hoe de avond verliep en wanneer de FIA de knoop door heeft gehakt.

FIA bevestigt: 'Dít is hoe laat kwalificatie en Grand Prix Brazilië zondag beginnen'

Piastri overhandigt zege Sprint aan Norris, Verstappen finisht als derde

Lando Norris heeft de Sprint in Brazilië gewonnen, nadat polesitter Oscar Piastri voor zijn teamgenoot opzij ging. McLaren sleepte zodoende een één-twee uit het vuur. Max Verstappen reed eveneens een sterke race, maar kon in de slotfase niets meer uitrichten vanwege een virtual safety car voor Nico Hülkenberg. De samenvatting van de Sprint in Brazilie lezen? Klik hier!

De FIA heeft officieel bevestigd hoe laat de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Brazilië zondag van start gaat. De internationale autosportbond besloot de sessie op zaterdag te annuleren vanwege de hevige regen en moest daarom puzzelen om de kwalificatie op zondag in te passen. Maar dit is gelukt, werd zojuist bekend. Daarbij is ook de starttijd van de race zelf aangepast. Meer lezen over hoe laat de kwalificatie gaat beginnen en wanneer de race nu van start zal gaan? Klik hier!

'Volgende rel aanstaande: Red Bull kaart foefje McLaren met banden aan bij FIA'

We hebben al meerdere relletjes gehad tussen McLaren en Red Bull Racing waar de FIA bij in moest grijpen. De volgende rel lijkt aanstaande, want het team van Max Verstappen lijkt een foefje van McLaren en wat andere teams ontdekt te hebben. Meer lezen over waar de rel precies over gaat tussen Red Bull en McLaren en wat de FIA van plan is te gaan doen? Klik hier!

Verstappen dubbel bestraft door FIA en verliest nog meer punten ten opzichte van Norris

Max Verstappen kwam als derde over de streep in de Sprint van de F1 Grand Prix van São Paulo. De Red Bull Racing-coureur werd na afloop van de verkorte race in Brazilië onderzocht. De FIA heeft besloten hem een tijdstraf te geven en dus moet hij P3 opgeven aan Charles Leclerc. Lezen waarom Verstappen zijn straf kreeg en wat het effect hiervan was? Klik hier!

