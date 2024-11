Piastri overhandigt zege Sprint aan Norris, Verstappen finisht als derde

Lando Norris heeft de Sprint in Brazilië gewonnen, nadat polesitter Oscar Piastri voor zijn teamgenoot opzij ging. McLaren sleepte zodoende een één-twee uit het vuur. Max Verstappen reed eveneens een sterke race, maar kon in de slotfase niets meer uitrichten vanwege een virtual safety car voor Nico Hülkenberg.

Piastri begon de Sprint op Interlagos vanaf pole en wist deze positie bij de start goed te verdedigen ten opzichte van teamgenoot Norris. Verstappen probeerde direct Leclerc aan te vallen voor de derde positie, maar de Ferrari verdedigde goed. Verstappen bleef het echter proberen, maar in de tussentijd liepen de beide McLaren's wel uit. Verstappen verloor een beetje de aansluiting bij Leclerc, die op zijn beurt weer wist aan te haken bij de auto van Norris op plek twee. Vervolgens wist ook Verstappen het tempo weer te vinden en kwam de top vier weer naar elkaar toe. Het beloofde een spannend gevecht tot het einde te gaan worden, want de kop gaf weinig op elkaar toe.

Piastri laat Norris niet voorbij, Verstappen jaagt

Norris had er met het oog op de titelstrijd baat bij als Piastri hem voorbij zou laten, maar de Australiër was niet van plan opzij te gaan, tot frustratie van zijn teamgenoot. In het achterveld wist Pérez aardig wat posities op te klimmen. Zo halverwege de race lag hij alweer op de negende plaats. Hamilton slaagde hier een stuk minder in. De zevenvoudig wereldkampioen lag veertiende en kent vooralsnog een kleurloos weekend in Brazilië, want teamgenoot Russell reed rond op de zesde plaats. Richting het einde van de wedstrijd slaagde Verstappen er eindelijk in Leclerc te passeren en klom hij op naar de derde stek, pal achter de beide auto's van McLaren.

Verstappen voert druk op, VSC reddingsboei voor McLaren

Verstappen zette in de slotfase vol de aanval in op Norris, zijn grootste rivaal voor de titelstrijd. Kort daarna viel Hülkenberg stil met een kapotte motor en dat was voor McLaren het moment om Piastri en Norris om te wisselen, in de angst voor een finish achter een safety car. Er kwam uiteindelijk een virtual safety car en dat leek de reddingsboei te zijn voor McLaren. Verstappen was zichtbaar sneller, maar er waren geen ronden meer over om een aanval in te zetten. Zodoende won Norris de Sprint, gevolgd door Piastri, Verstappen, Leclerc, Sainz, Russell, Gasly, Pérez, Lawson en Albon.

Verstappen moet zich melden bij stewards

Na afloop werd bekend dat de FIA een onderzoek is gestart na het gedrag van Verstappen onder de virtual safety car. De Nederlander zou te vroeg op zijn gas zijn gegaan bij de herstart en daardoor te dicht op de McLaren van Piastri hebben gezeten. Verstappen moet zich zodoende melden bij de stewards. Lees hier meer over dit incident.

