Max Verstappen wordt mogelijk gestraft voor de Sprint in Brazilië. De FIA-stewards zijn een onderzoek gestart naar de Nederlander. Verstappen zou onder de virtual safety car een overtreding hebben begaan. Er hangt hem zeer waarschijnlijk een tijdstraf boven het hoofd, wat hem in de uitslag terug zou kunnen brengen achter Charles Leclerc.

Verstappen finishte aanvankelijk als derde tijdens de Sprint in Brazilië, maar de Limburger moet vrezen voor een straf van de stewards. De regerend wereldkampioen zou namelijk de regels hebben overtreden ten tijde van de virtual safety car. Terwijl code geel nog actief was, zette Verstappen zijn Red Bull al pal naast de McLaren van Piastri. De FIA verdenkt Verstappen ervan dat hij té dicht op de McLaren zat voordat de virtual safety car werd opgeheven. Hij moet zich dan ook melden op het kantoortje van de wedstrijdleiding.

Verstappen kan punten verliezen bij straf FIA in Brazilië

Als Verstappen schuldig wordt bevonden door de stewards, dan wacht hem potentieel een tijdstraf. Het minimale is vijf seconden en dat zou betekenen dat Verstappen in ieder geval tot achter Leclerc terugvalt in de eindklassering. Verstappen had namelijk een voorsprong van 4,1 seconden op de Monegask toen de race op z'n einde liep. Verstappen moet hopen op het beste, want het kunnen dure punten zijn die hij anders verliest met het oog op de titelstrijd met Lando Norris. De Brit won de Sprint op Interlagos, dus liep sowieso al iets in op zijn rivaal, maar het gat kan dus nog ietsje verder slinken vandaag als de stewards besluiten Verstappen te straffen.

UPDATE: Stewards are investigating Max Verstappen for a Virtual Safety Car Infringement #F1Sprint #BrazilGP pic.twitter.com/sCO26Uo7mt — Formula 1 (@F1) November 2, 2024

