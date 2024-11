We hebben al meerdere relletjes gehad tussen McLaren en Red Bull Racing waar de FIA bij in moest grijpen. De volgende rel lijkt aanstaande, want het team van Max Verstappen lijkt een foefje van McLaren en wat andere teams ontdekt te hebben.

Dit weet AMuS dit weekend te melden. "In Brazilië was het weer de beurt aan Red Bull om de rol van aanklager te spelen. Deze keer ging het over het vullen van de banden met water. De truc is bedoeld om de banden beter te koelen van binnenuit over lange afstanden. Het water moet via de ventielen worden ingespoten. Naar verluidt bereiken zelfs kleine hoeveelheden het gewenste effect. Verschillende teams, waaronder McLaren, zouden baat hebben bij deze truc tijdens lange runs." De FIA zou al bezig zijn met het onderzoeken van de beschuldigingen aan het adres van onder meer McLaren. Zowel Pirelli als de FIA willen niet reageren.

Hoe doen McLaren en andere teams dit?

Hoe komt dit water dan in de banden terecht van Pirelli? "De teams hebben zelf geen gereedschap om banden van de velg te halen en er weer op te zetten. Banden kunnen niet opnieuw worden gebruikt nadat ze eenmaal zijn verwijderd. De enige toegang waardoor water kan worden gevuld, is de klep. Maar het onopgemerkt injecteren van vloeistoffen zou uiterst moeilijk zijn gezien het aantal waakhonden en Pirelli-ingenieurs in de garages." Red Bull zou dit zelf jaren geleden al eens hebben geprobeerd. "Red Bull heeft blijkbaar jaren geleden geëxperimenteerd met water in banden. Destijds was de truc niet uitdrukkelijk verboden. Maar de FIA ​​heeft deze maas in de wet onmiddellijk gedicht. In het kamp van de titelverdediger wordt er inmiddels van uitgegaan dat voormalige medewerkers van Red Bull dit trucje bij hun nieuwe teams weer hebben uitgepakt en verfijnd."

McLaren vs Red Bull

Alhoewel dus niet alleen McLaren wordt verdacht door Red Bull, is het wel weer het volgende hoofdstuk tussen de twee teams dit seizoen. Zo ging het eerder dit jaar al over de achtervleugel van McLaren, waar Red Bull over klaagde bij de FIA. De FIA besloot uiteindelijk om te vragen aan McLaren of de vleugel aangepast kon worden. Even later besloot McLaren bij de FIA te vragen of er naar de auto van Red Bull gekeken kon worden, omdat ze een trucje hadden bedacht waardoor de rijhoogte in parc fermé aangepast kon worden. Red Bull stelde dat het de rijhoogte door het trucje niet kon aanpassen in parc ferme, maar de FIA besloot toch ook hier in te grijpen. McLaren kreeg dus haar zin, maar nu is het zo lijkt het weer de beurt aan Red Bull om de aanval buiten de baan te openen.

