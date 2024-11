Max Verstappen kwam als derde over de streep in de Sprint van de F1 Grand Prix van São Paulo. De Red Bull Racing-coureur werd na afloop van de verkorte race in Brazilië onderzocht. De FIA heeft besloten hem een tijdstraf te geven en dus moet hij P3 opgeven aan Charles Leclerc.

Verstappen moest de Sprint op het circuit van Interlagos vanaf de vierde stek aanvangen. Hij dook aan de binnenkant van Charles Leclerc, maar besloot eieren voor zijn geld te kiezen en achter de Ferrari te blijven. Halverwege de race keek hij aan de buitenkant van de Monegask voor de Senna S en opnieuw aan de binnenkant bij Descida do Lago. Verstappen kon er eindelijk voorbij na het zoveelste foutje van Leclerc. De Limburger moest vervolgens toekijken hoe kampioenschapsrivaal Lando Norris de overwinning in zijn schoot geworpen kreeg na teamorders bij McLaren.

Artikel 56.5

Verstappen was tevreden met zijn derde finishpositie, maar vervolgens werd hij richting de stewards gefloten voor een overtreding tijdens een virtual safety car, toen Nico Hülkenberg de Ferrari-motor in zijn Haas had opgeblazen. Eerst werd gedacht dat hij mogelijk artikel 55.15 van het sportief reglement had overtreden, waarin staat dat je absoluut niet zij-aan-zij mag rijden voor een herstart, maar dit geldt alleen voor een 'normale' safety car.

Uiteindelijk ging het om artikel 56.5, waarin staat dat je niet te hard mag rijden tijdens een virtual safety car. Tijdens zo'n neutralisatie mogen coureurs niet onder een bepaalde delta komen, maar moeten ze zich aan een bepaalde gemiddelde snelheid houden, zodat het veilig blijft onder de gele vlaggen.

Omdat Verstappen wel te hard heeft gereden onder de virtual safety car, heeft hij een tijdstraf van 5 seconden gekregen. Hij is daarom teruggezet naar P4 achter Leclerc. Volgens de FIA zat hij 0.63 seconden onder de zogeheten delta. Hij probeerde de fout nog te corrigeren, maar toen werden de groene vlaggen al gezwaaid.

Verstappen krijgt ook nog een strafpunt op zijn superlicentie. De teller staat daar nu op 7 binnen een periode van 12 maanden. Bij 12 strafpunten word je geschorst.

