Max Verstappen heeft de derde positie binnengesleept tijdens de Sprint voor de F1 Grand Prix van São Paulo. Hij moest toekijken hoe Lando Norris de overwinning in handen kreeg na teamorders van McLaren.

Oscar Piastri begon de race van 24 ronden op het circuit van Interlagos vanaf de pole position. McLaren plande om in de allerlaatste ronde de positie met Lando Norris te wisselen, maar toen Nico Hülkenberg zijn Haas aan de kant moest zetten met een geplofte Ferrari-motor, dreigde er een virtual safety car-periode te komen. Piastri liet meteen Norris er langs en niet veel later kwam die neutralisatie er. Verstappen was vooral bezig in een gevecht met Charles Leclerc. Toen hij eindelijk voorbij de Ferrari was, had hij geen tijd meer om de McLarens echt aan te vallen. Hij zat wel dichtbij Piastri onder gele vlaggen, maar misschien iets té dichtbij. Verstappen moet namelijk naar de stewards vanwege een zogeheten 'virtual safety car infringement'.

Wachten op foutjes van Leclerc

"Het was een uitdagende race, maar de snelheid zat er wel goed in", vertelde Verstappen na afloop van de verkorte wedstrijd. "We konden iedereen namelijk volgen met de DRS. Ik ben hier best tevreden mee, al duurde het wel erg lang met Charles. Wanneer iedereen in die DRS-trein zit, is het lastig om aan te vallen. Ik moest wachten op wat foutjes en die kwamen gelukkig ook. Daar heb ik mijn voordeel uit kunnen halen. Morgen gaat het misschien regenen, dus er zijn een boel onbekende factoren, maar dit belooft wel wat." Verstappen kijkt alvast vooruit naar de kwalificatie. "Ik hoop dat we de schade beperkt kunnen houden met die gridstraf van 5 plaatsen." Hij verwacht dat de McLarens later vandaag opnieuw erg snel zullen zijn.

