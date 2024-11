Verstappen wijst naar winnaar van Ajax tegen PSV: 'Daar ga ik wel vanuit ja'

Voor sportliefhebbers is het dit weekend niet alleen raak met de Grote Prijs van Brazilië in de Formule 1. De voetballiefhebbers kunnen zich opmaken voor de topper: Ajax - PSV. Bij Viaplay wordt voetbalfan Verstappen gevraagd om de uitslag te voorspellen en hij weet wel wie er gaat winnen.

Het raceweekend voor Verstappen is voorlopig nog niet van een leien dakje gegaan. Zo verliep de kwalificatie weliswaar oké, maar meer dan een vierde plek zat er niet in. Toch hoeft het allemaal niet zo somber te worden ingeschat. Zo mogen de teams na de sprintrace nog het één en ander veranderen, voordat zaterdagavond de kwalificatie op het programma staat.

Topper in de Eredivisie

Verstappen wordt naar die andere belangrijke wedstrijd gevraagd, namelijk Ajax - PSV. "We [PSV] laten jullie even meedoen, gewoon het gevoel geven van het kan en dan ah, nee toch niet", zo grapt Verstappen met Giedo van der Garde, die Ajax liefheeft. Op een iets serieuzere noot gaat Verstappen verder: "Het is in Amsterdam toch? Dat is altijd lastig, het maakt niet uit hoe goed of hoe slecht je bent. Thuis spelen werkt op de een of andere manier toch altijd goed, maar ik ga er wel vanuit dat we winnen, ja. We en dat is PSV dan."

