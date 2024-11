De FIA heeft officieel bevestigd hoe laat de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Brazilië zondag van start gaat. De internationale autosportbond besloot de sessie op zaterdag te annuleren vanwege de hevige regen en moest daarom puzzelen om de kwalificatie op zondag in te passen. Maar dit is gelukt, werd zojuist bekend. Daarbij is ook de starttijd van de race zelf aangepast.

De kwalificatie zou oorspronkelijk op zaterdagavond 19:00 uur (Nederlandse tijd) van start gaan op Interlagos, maar vlak voor aanvang van de sessie kwam het met bakken uit de lucht. Een gigantische lading hemelwater daalde neer op het circuit en de wedstrijdleiding achtte het dan ook niet verantwoord om te gaan rijden. De kwalificatie werd meermaals met een kwartier uitgesteld, maar steeds als dat kwartier voorbij was, bleek de baan onvoldoende te zijn opgedroogd. Uiteindelijk moest - vanwege de ondergaande zon in Brazilië - besloten worden een streep te zetten door de sessie. Althans, voor op de zaterdag. De kwalificatie werd immers verplaatst naar zondag, al bleef een definitief tijdstip nog enige tijd onbekend. De FIA heeft nu echter bevestigd hoe laat de kwalificatie in São Paulo van start gaat.

Artikel gaat verder onder video

Hoe laat begint Formule 1-kwalificatie op zondag?

Formule 1-fans in Nederland kunnen om 11:30 uur inschakelen om de kwalificatie voor de Grand Prix van Brazilië live te bekijken via de welbekende kanalen, zo heeft de FIA officieel bevestigd. De hoofdrace zal vervolgens om 16:30 uur (Nederlandse tijd) van start gaan op Interlagos, 1,5 uur eerder dan de geplande starttijd van 18:00 uur (Nederlandse tijd) dus. Hierin is namelijk rekening gehouden met het verwachtte weer, zeker aan het einde van de zondag. Er is wederom een behoorlijke kans op regen, zowel tijdens de kwalificatie als tijdens de Grand Prix. We zullen dus moeten afwachten hoe alles zich ontwikkelt, maar één ding is zeker: we kunnen ons opmaken voor een interessante zondag in Brazilië.

Waar kwalificatie F1 live kijken?

De kwalificatie is ondanks het nieuwe tijdstip 'gewoon' te zien op Viaplay, dat de uitzendrechten voor de Nederlandse markt in handen heeft. Zoals bekend kunnen mensen de kwalificatie ook bekijken via F1 TV Pro, de officiële streamingsdienst van de koningsklasse. Beide partijen zenden uiteraard ook de Grand Prix van Brazilië uit, inclusief voorbeschouwing. Mocht je geen abonnement hebben bij Viaplay of F1 TV, dan kun je alle ontwikkelingen ook van minuut tot minuut volgen bij GPFans; op de website of via de vernieuwde app.

De FIA heeft de starttijden van de kwalificatie en de race voor zondag in Brazilië bekendgemaakt.



Kwalificatie: 11:30 uur (NL-tijd)

Grand Prix: 16:30 uur (NL-tijd)#BrazilGP #F1 #FIA — GPFans NL (@GPFansNL) November 2, 2024

Gerelateerd