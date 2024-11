In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Met vandaag onder andere het nieuws dat Red Bull Racing naar verluidt heeft bevestigd dat Max Verstappen een gridstraf zal incasseren voor de Grand Prix van Brazilië van aanstaande zondag. De Nederlander zegt op zijn beurt echter nog van niets te weten. Verder wordt er in Saoedi-Arabië druk gewerkt aan een futuristisch Formule 1-circuit, heeft Franco Colapinto de hoop uitgesproken dat Williams hem laat gaan als hij in 2025 ergens een zitje kan krijgen, en heeft Verstappen zich uitgelaten over alle kritiek van de afgelopen dagen. Dit alles lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Artikel gaat verder onder video

Red Bull bevestigt gridstraf Verstappen

Max Verstappen krijgt een gridstraf voor de Grand Prix van São Paulo, zo zou het team bevestigd hebben. De Honda-power unit die achterin zijn Red Bull RB20, is op en dus zal hij een nieuwe motor moeten gebruiken voor de wedstrijd op het snelle circuit van Interlagos. Onder andere De Telegraaf meldde dat de renstal zou hebben besloten om alleen een nieuwe verbrandingsmotor (ICE) te gebruiken en dus de andere onderdelen van de power unit - de MGU-H, MGU-K, batterij en het uitlaatsysteem - niet te wisselen. Omdat dit de tweede keer is dat Verstappen over de limiet gaat met zijn 'pool' aan verbrandingsmotoren, zal het een gridstraf van 5 in plaats van 10 posities zijn. Meer lezen over de gridstraf van Max Verstappen? Klik hier.

Verstappen weet niets van gridstraf in Brazilië ondanks 'bevestiging' Red Bull Racing

Op donderdag bracht onder andere De Telegraaf naar buiten dat Red Bull Racing heeft bevestigd dat Verstappen definitief een gridstraf zal krijgen in Brazilië en hij aanstaande zondag vijf plaatsen naar achteren wordt gezet ten opzichte van zijn kwalificatiepositie. Als de Limburger in Brazilië door de aanwezige media naar de gridstraf gevraagd wordt, klinkt er echter een verrassend antwoord: "Ik heb nog niets gehoord. Er is niet over gesproken, maar ik weet dat ik er op een gegeven moment een moet incasseren. Dus we zullen zien." De volledige reactie van Verstappen op de gridstraf lezen? Klik hier.

Saoedi-Arabië is met constructie van tweede F1-circuit in Qiddiya begonnen

De Grand Prix van Saoedi-Arabië zal over een aantal jaar op een andere baan worden verreden. Momenteel gebeurt dat nog op het Jeddah Corniche Circuit, maar inmiddels is het Midden-Oosterse koninkrijk bezig met de constructie van het Qiddiya City Speed Park. Videobeelden van Prins Khalid laten zien dat de constructie van Qiddiya inmiddels begonnen is. Ze zijn onder andere bezig met de paddock evenals met iets dat de 'Blade' wordt genoemd, een soort van brug op 64 meter hoogte waar bocht 1 zal komen. Meer lezen over het futuristische circuit? Klik hier.

Colapinto "hoopt" te midden van Red Bull-interesse dat Williams hem laat gaan bij kans op zitje

Franco Colapinto is van mening dat als hij volgend jaar bij een ander team onderdak kan krijgen in de Formule 1, Williams hem moet laten gaan. De Argentijn werd hier naar gevraagd vanwege de toenemende interesse vanuit Red Bull. "Ik ben niet degene die daar naar gevraagd moet worden", citeert PlanetF1. "Ik weet het antwoord niet. Ik denk dat als Williams mij geen zitje kan geven, ze het mij toe moeten staan om ergens anders naartoe te gaan, en de beste mogelijkheid voor mijn toekomst te vinden. Maar ik ben niet degene die daar naar gevraagd moet worden. Ik ben hier met Williams dit weekend, en ik ga mijn best doen in Brazilië." De volledige reactie van Colapinto lezen? Klik hier.

Verstappen niet van plan rijstijl aan te passen: "Denk dat ik wel weet wat ik doe"

Max Verstappen is gevraagd naar zijn mening over de straffen die hij kreeg tijdens het weekend van de F1 Grand Prix van Mexico-Stad. De Nederlander kreeg onder meer de vraag of hij zijn rijstijl aan gaat passen, maar daar heeft de coureur van Red Bull Racing een duidelijke beslissing over genomen. Tijdens de persconferentie van de FIA voorafgaand aan het raceweekend in Brazilië, het 21ste raceweekend van het seizoen 2024 en de laatste van de huidige triple header, krijgt Verstappen de vraag of hij zijn rijstijl aan gaat passen na zijn gridstraf en de dreiging vanuit de FIA dat het de richtlijnen aan wil gaan passen. "Dat heb ik al zo vaak gehoord in mijn carrière. Dit is mijn tiende seizoen in de Formule 1. Ik denk dat ik wel weet wat ik doe", klinkt het. De volledige reactie van Verstappen lezen? Klik hier.

Gerelateerd