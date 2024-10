Max Verstappen is gevraagd naar zijn mening over de straffen die hij kreeg tijdens het weekend van de F1 Grand Prix van Mexico-Stad. De Nederlander kreeg onder meer de vraag of hij zijn rijstijl aan gaat passen, maar daar heeft de coureur van Red Bull Racing een duidelijke beslissing over genomen.

Nadat Lando Norris en Verstappen elkaar in Austin tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten in een duel al tegen waren gekomen, ging het in Mexico mis. De Nederlander kreeg tijdens een duel in zowel bocht vier als acht een tijdstraf van tien seconden vanwege het buiten de baan forceren van Norris. In bocht vier was dit een verdedigende actie, in bocht acht een aanvallende nadat hij in bocht vier de tweede plaats kwijt was geraakt.

Verstappen over veranderen rijgedrag na weekend in Mexico

Tijdens de persconferentie van de FIA voorafgaand aan het raceweekend in Brazilië, het 21ste raceweekend van het seizoen 2024 en de laatste van de huidige triple header, krijgt Verstappen de vraag of hij zijn rijstijl aan gaat passen na zijn gridstraf en de dreiging vanuit de FIA dat het de richtlijnen aan wil gaan passen. Het is duidelijk dat Verstappen heeft besloten niet zoveel aan zijn rijstijl te gaan veranderen. "Dat heb ik al zo vaak gehoord in mijn carrière. Dit is mijn tiende seizoen in de Formule 1. Ik denk dat ik wel weet wat ik doe", aldus de Nederlander.

Verstappen over weekend in Mexico

Het weekend in Mexico-Stad was voor Verstappen sowieso al een teleurstellend vanwege de auto die hij tot zijn beschikking had. “Ik denk dat over het algemeen het tempo in het weekend, en het missen van het grootste deel van de vrijdag, niet heeft geholpen. Ik hoop dat we nu beter begrijpen hoe we competitief kunnen zijn op oudere banden. We proberen zo competitief mogelijk te zijn. Hier, op nieuw asfalt, zijn er veel vraagtekens.”