Red Bull Racing bevestigde naar verluidt op donderdag dat Max Verstappen een gridstraf moet incasseren voor de Grand Prix van Brazilië, vanwege een nieuwe verbrandingsmotor. De Nederlander zelf zegt echter nog van niets te weten.

Max Verstappen kampte tijdens het raceweekend in Mexico direct vanaf de vrijdag met motorproblemen. De drievoudig wereldkampioen was niet tevreden over de snelheid van de auto en noemde de performance op zondag zelfs "shockerend." Verstappen heeft inmiddels het maximaal toegestane aantal motoronderdelen voor dit seizoen verbruikt, en dus ligt het - met name sinds Mexico - al enige tijd in de lijn der verwachting dat hij in een van de resterende raceweekenden een gridstraf zal moeten incasseren, om nieuwe onderdelen aan zijn pool toe te kunnen voegen.

Motorproblemen Verstappen in Mexico

Red Bull-topman Helmut Marko liet in zijn column voor Speedweek weten dat Verstappen de Grand Prix van Mexico met een oude motor reed, omdat er een lek was gevonden in het exemplaar van vrijdag: "Of we die motor met het lek opnieuw kunnen inzetten, wordt momenteel onderzocht. Maar volgens de kilometerstand was het eigenlijk niet meer gepland is om hem nog te gebruiken", klonk het. "De snelheid was daarom niet goed, omdat vanwege het motorprobleem een andere motor moest worden ingebouwd, en die was aan het einde van zijn levenscyclus en eigenlijk niet meer voor race-inzet gepland."

Gridstraf in Brazilië

Op donderdag bracht vervolgens onder andere De Telegraaf naar buiten dat Red Bull Racing heeft bevestigd dat Verstappen definitief een gridstraf zal krijgen in Brazilië. De renstal zou hebben besloten om alleen een nieuwe verbrandingsmotor (ICE) te gebruiken en de andere onderdelen van de power unit - de MGU-H, MGU-K, batterij en het uitlaatsysteem - niet te wisselen. Omdat dit de tweede keer is dat Verstappen over de limiet gaat met zijn 'pool' aan verbrandingsmotoren, zal het een gridstraf van 5 in plaats van 10 posities zijn.

Verstappen weet van niks

Als Verstappen in Brazilië door de aanwezige media naar de gridstraf gevraagd wordt, klinkt er echter een verrassend antwoord: "Ik heb nog niets gehoord. Er is niet over gesproken, maar ik weet dat ik er op een gegeven moment een moet incasseren. Dus we zullen zien." Op de vraag of hij verwacht dat Red Bull Racing het dit weekend opnieuw moeilijk zal krijgen, zegt Verstappen: "Dat is de laatste tijd voor het grootste deel van het seizoen al zo. Het is moeilijk om uit te leggen wat het precies is. Ik denk dat de bal volledig bij ons ligt, maar we gaan het zien. We zullen proberen zo competitief mogelijk te zijn, ieder circuit is weer een beetje anders. Er is hier [op Interlagos] ook nieuw asfalt gelegd, dus er zijn een aantal vraagtekens."

