Megastraf Verstappen in door Sainz gewonnen race, Lawson geeft middelvinger aan Pérez | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag.

Het was zondagmiddag tijd voor de twintigste race van het seizoen en het werd één van de meest opmerkelijke races van het seizoen. Carlos Sainz schreef de Grand Prix op zijn naam, maar met name daarachter viel er een hoop te beleven. Er was weer eens een hoofdrol weggelegd voor Lando Norris en Max Verstappen. Vroeg in de race kwam het tweetal - niet voor het eerst dit seizoen - in aanraking met elkaar op de baan. De twee rijders hadden opnieuw een pittig gevecht, waarbij Verstappen volgens de wedstrijdleiding flink over de schreef ging en maar liefst twintig seconden straf aan zijn broek kreeg. Ook Sergio Pérez en Liam Lawson kregen het met elkaar aan de stok.

Verstappen incasseert enorme dreun van Norris en FIA bij zege Sainz in Mexico

Max Verstappen heeft van zowel Lando Norris als de FIA een flinke klap te verwerken gekregen tijdens de Grand Prix van Mexico. De Nederlander ontving een dubbele tijdstraf van in totaal twintig seconden en finishte als zesde. Norris kwam als nummer twee over de streep en liep daardoor flink in in het WK. Carlos Sainz wist de race in Mexico-Stad te winnen. De hele samenvatting van de Grand Prix van Mexico lezen? Klik hier.

Volgende felle duel Norris en Verstappen: FIA geeft Nederlander twintig seconden straf

Max Verstappen heeft tijdens de Grand Prix van Mexico-Stad een straf van twintig seconden gekregen na twee felle duels met Lando Norris, zijn grootste concurrent in het gevecht om het wereldkampioenschap. De start voor Max Verstappen, die voor andere coureurs niet zo succesvol bleek, was een goede. De Nederlander veroverde meteen P1 en haalde Carlos Sainz in. Nadat de safety car, voor de crash van Yuki Tsunoda en Alexander Albon, weer naar binnen was gegaan, werd Verstappen al snel ingehaald door Sainz en reed hij weer op P2. Meer lezen over de flinke straf voor Max Verstappen? Klik hier.

Pérez krijgt middelvinger van Lawson tijdens thuisrace: "Gaat het goed met hem?"

Sergio Pérez maakte een thuisrace mee die alleen maar beschreven kan worden als teleurstellend. P17 was het resultaat. Tijdens de F1 Grand Prix van Mexico-Stad kreeg hij ook nog de middelvinger te zien van een Red Bull-collega. Pérez was woest over de boardradio. "Wat is die idioot aan het doen? Gaat het niet helemaal goed met hem?", riep hij over Lawson. Pérez en Lawson kwamen elkaar halverwege de race opnieuw tegen. De Nieuw-Zeelander van het Red Bull-zusterteam maakte zijn gevoelens over 'Checo' duidelijk door zijn ploegmaat van het Red Bull-hoofdteam de middelvinger te geven. Meer lezen over de middelvinger van Liam Lawson aan Sergio Pérez? Klik hier.

Verstappen eerlijk over rest van 2024: 'Het moet echt meezitten wil dat gebeuren'

Max Verstappen heeft voorafgaand aan de F1 Grand Prix van Mexico slecht nieuws voor zijn fans als het gaat om de laatste vijf races van het seizoen 2024. Naast de waarschijnlijke gridstraf die de drievoudig wereldkampioen ergens nog zal gaan incasseren, heeft hij nog minder nieuws. Meer lezen over Max Verstappen zijn uitspraken? Klik hier.

Verstappen krijgt extra straf van de FIA na buiten de baan duwen van Norris in Mexico

Max Verstappen kreeg niet één, maar twee tijdstraffen tijdens de F1 Grand Prix van Mexico-Stad. Het gevecht met Lando Norris liep volgens de stewards uit de hand en de Red Bull-coureur moest daarom een flinke penalty incasseren. De FIA houdt het daar echter niet bij. Meer lezen over de extra straf voor Max Verstappen? Klik hier.

