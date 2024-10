Max Verstappen heeft voorafgaand aan de F1 Grand Prix van Mexico slecht nieuws voor zijn fans als het gaat om de laatste vijf races van het seizoen 2024. Naast de waarschijnlijke gridstraf die de drievoudig wereldkampioen ergens nog zal gaan incasseren, heeft hij nog minder nieuws.

In gesprek met De Telegraaf zegt Verstappen dat hij niet veel hoop heeft op een zege in Mexico. De Nederlander wil wel, maar weet ook dat McLaren en Ferrari veel snelheid lijken te hebben dit weekend. Meer dan Red Bull, aldus Verstappen. "Op basis van de laatste paar races heb ik nu niet ineens het gevoel dat het in de race heel goed gaat. Of ik naar voren kan kijken? Dat wil ik wel, maar dat weet ik gewoon niet. En ja, als dat niet kan, dan moeten we ons focussen op Lando [Norris].”

Verstappen ziet McLaren tijdens race als favoriet

Volgens Verstappen is het niet Ferrari, maar McLaren dat als favoriet gaat beginnen aan de race in Mexico. Dit vanwege de longruns en de race pace van het team. "Zij lieten vrijdag zien echt heel snel te zijn in de longruns. Ook sneller dan Ferrari. Zij hebben hier zoveel grip.” Norris gaat beginnen vanaf P3, terwijl Oscar Piastri na een teleurstellende kwalificatie vanaf P17 aan de race gaat beginnen.

Verstappen heeft weinig hoop op zege in 2024

Het seizoen 2024 begon met veel zeges voor Verstappen en Red Bull, maar sinds de races in Europa hebben McLaren, Ferrari en zelfs Mercedes vaker races gewonnen dan Red Bull. Verstappen stelt dat hij tijdens de laatste vijf races van 2024 niet verwacht op snelheid meer een race te winnen en hij veel hulp en geluk nodig gaat hebben wil hij nog eens op het hoogste treetje staan in 2024. "Het moet denk ik echt meezitten willen we dit jaar nog ergens een zege kunnen pakken. Qatar zou misschien een goed circuit zijn, maar daar is McLaren denk ik nog beter. Dus ja."