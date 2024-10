Sainz heeft "bitterzoet" gevoel ondanks Mexico-pole

Carlos Sainz Jr. wist op zaterdag voor de zesde keer in zijn carrière pole position te veroveren, maar de Spanjaard heeft achteraf verteld dat hij er een bitterzoet gevoel aan heet overgehouden. Sainz en Ferrari verkeren in ijzersterke vorm, en mikken op zondag op de derde overwinning in de laatste vijf Grands Prix na zeges in Italië en Austin. Hierdoor heeft Sainz, die in 2025 de overstap naar Williams maakt, het gevoel dat hij Ferrari nét verlaat op het moment dat het team klaar is om voor kampioenschappen te gaan vechten.

Sainz tekende in 2021 bij Ferrari en is inmiddels bezig aan zijn vierde seizoen voor het Italiaanse team. In deze tijd won hij alledrie de races van zijn Formule 1-carrière, waaronder de Grand Prix van Australië eerder dit seizoen, en de Grand Prix van Singapore in 2023, de enige race die dat jaar niet door Red Bull Racing werd gewonnen. Sainz gaat het stoeltje van Franco Colapinto overnemen bij Williams en Alexander Albon vergezellen in Grove. De inmiddels 30-jarige coureur zijn contract werd bij Ferrari niet verlengd, en Lewis Hamilton gaat aan de slag in zijn plaats vanaf 2025.

Bitterzoet gevoel

Sainz heeft dus nog maar vijf Grands Prix in de rode Ferrari, iets waar hij optimaal van wil genieten en het maximale uit wil halen. Toch heeft hij, na vier jaar aan ontwikkeling bij het team, een bitterzoet gevoel bij zijn vertrek precies op dit moment. “Gezien hoe goed de auto is en hoe goed ik de laatste tijd rijd, ben ik natuurlijk optimistisch over de laatste vijf races," zo wordt Sainz geciteerd door RaceFans. “Tegelijkertijd is het bitterzoet, omdat het me het gevoel geeft dat Ferrari volgend jaar misschien mee gaat doen in de strijd om het wereldkampioenschap en ik er niet bij zal zijn om er gebruik van te maken. Ik heb het gevoel dat ik de afgelopen vier jaar een groot deel van dit team ben geweest om het team voor te bereiden om volgend jaar voor dat kampioenschap te vechten."

Zo lang mogelijk op het podium

Het enige wat Sainz nu kan doen, is zo goed mogelijk het seizoen afmaken, en Ferrari eventueel aan een eerste kampioenschap sinds 2008 helpen. Het team staat 'slechts' 42 punten achter McLaren met vijf races te gaan, en doet dus nog zeker mee om de titel "Het feit dat ik goed rijd, snel ben met de auto en over vijf races vertrek, geeft me zeker een beetje - ik weet niet hoe ik het moet zeggen, maar niet een heel goed gevoel. Maar het is wat het is. Ik ga proberen om, zoals ik al zei, meer races te winnen, zo lang mogelijk op het podium te staan tijdens deze vijf races en daarvan te genieten. En dan gaan we nadenken over volgend jaar.”