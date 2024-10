Max Verstappen kreeg niet één, maar twee tijdstraffen tijdens de F1 Grand Prix van Mexico-Stad. Het gevecht met Lando Norris liep volgens de stewards uit de hand en de Red Bull-coureur moest daarom een flinke penalty incasseren. De FIA houdt het daar echter niet bij.

Verstappen probeerde in de openingsfase van de race op het Autódromo Hermanos Rodríguez zijn kampioenschapsrivaal achter zich te houden. Hij duwde Norris buiten de baan in bocht 4, waardoor de McLaren over het gras moest. Norris kwam wel voor Verstappen weer de baan op, maar de Nederlander besloot direct terug te vechten. Ze gingen samen ver buiten de witte lijnen in bocht 8. Voor het eerste incident kreeg Verstappen een tijdstraf van 10 seconden voor het overschrijden van Appendix L, hoofdstuk IV, artikel 2b van de International Sporting Code: het buiten de baan duwen van een andere coureur. Daar kwam nog eens 10 seconden bovenop voor het overschrijden van Appendix L, hoofdstuk IV, artikel 2c van de ISC én artikel 33.3 van het sportief reglement in bocht 8: het buiten de baan gaan en er voordeel uithalen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen heeft geen spijt van acties tegen Norris: "Ik ga er niet over janken"

Strafpunten

De FIA heeft na de Grand Prix in het Latijns-Amerikaanse land besloten om verder in te grijpen op de acties van Verstappen. De stewards hebben hem 2 strafpunten op zijn superlicentie gegeven voor het akkefietje in bocht 4.

Dat betekent dat hij nu op een totaal van 6 strafpunten staat in de afgelopen 12 maanden. Hij kreeg er twee voor het buiten de baan duwen van Charles Leclerc bij de start van de Grand Prix van Las Vegas in 2023. Verstappen moest het gevecht met Norris om de overwinning in Oostenrijk eerder dit seizoen bekopen met nog eens twee strafpunten, nadat er contact was in de slotfase.

Bij 12 strafpunten in 12 maanden tijd wordt een coureur geschorst. Dat overkwam Kevin Magnussen, waardoor Ollie Bearman bij Haas moest invallen in Azerbeidzjan.