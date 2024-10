Max Verstappen bracht zijn Red Bull over de streep op de zesde positie in de F1 Grand Prix van Mexico-Stad. De kampioenschapsleider moest twee tijdstraffen incasseren na het gevecht met Lando Norris.

Verstappen ving de race op het Autódromo Hermanos Rodríguez aan vanaf de tweede positie. Carlos Sainz begon vanaf de pole, maar moest de leiding afstaan aan de Limburger. Er was een lange safety car-periode voor de crash van Yuki Tsunoda en Alexander Albon, en na de herstart herpakte Sainz zich. Hij remde Verstappen uit voor de eerste bocht en reed naar de overwinning. Verstappen probeerde Lando Norris achter zich te houden, maar duwde de McLaren buiten de baan in bocht 4 en bocht 8. Voor beide incidenten kreeg hij een tijdstraf van 10 seconden, een totaal dus van 20 seconden. Verstappen viel terug naar P6 en bleef daar, aangezien hij niet de snelheid had om de Mercedessen voor hem bij te houden.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Norris ontevreden met Verstappen na P2 Mexico: "Geen nette manier van rijden"

Relaxed in de pitbox

"Om eerlijk te zijn, kijk ik daar niet naar terug, want het was gewoon een dramatische race", begint Verstappen, gevraagd door Viaplay naar de clash met Norris in bocht 4. "Dat moment maakt uiteindelijk niet zoveel uit. Natuurlijk is 20 seconden heel veel, maar ik wil er eigenlijk niet te veel over zeggen. Het maakt allemaal niks uit. Of ik het er nou mee eens ben of niet, je hebt toch die 20 seconden. Dat was wel even een mooi moment om relaxed in de pitbox te staan, even de motor uit te zetten en weer door te gaan. Maar de race zelf was gewoon heel slecht."

OOK INTERESSANT: 'Verstappen en Norris hadden woordenwisseling tijdens FIA-briefing over rijgedrag'

Niet over janken

Verstappen legt vervolgens uit waarom het gevecht met Norris verliep op de manier zoals het gebeurde. "Het probleem is dat we te langzaam zijn en daardoor moet ik dat soort gevechten aangaan. Dat is eigenlijk gewoon het probleem." Op de vraag of hij nu denkt dat hij het anders aan had moeten pakken, antwoordt de Red Bull-coureur: "Nee, we moeten gewoon sneller zijn, dan hoef ik niet zelf dat soort dingen te doen." Hij sloot af met een glimlach. "De penalty is nou eenmaal gegeven en ik ga er niet over janken."

Gerelateerd