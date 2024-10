Max Verstappen en Lando Norris zouden direct woorden hebben uitgewisseld tijdens een discussie over het veelbesproken incident in Austin, waarbij de laatstgenoemde een tijdstraf kreeg. De FIA heeft laten weten dat de zogeheten driving standards guidelines herformuleerd zullen worden.

Het gevecht tussen de twee kampioenschapskandidaten tijdens de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten, kwam bij de rijdersbriefing in Mexico ter sprake. De FIA zou de vergadering zijn begonnen met een uitleg over het besluit om Norris een tijdstraf te geven, maar sommige coureurs waren het hier niet mee eens. Het merendeel van de coureurs is naar verluidt zelfs van mening dat Verstappen misbruik heeft gemaakt van een maas in de wet die bepaalt hoe je mag verdedigen, en dat het in strijd was met de ethiek in de racerij. En dus vinden de coureurs dat er verandering moet komen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Sainz wijst naar startdatum nieuwe 'Verstappen-richtlijn': "Hopelijk zal het beter worden"

FIA kijkt kritisch naar zichzelf

Tijdens diezelfde rijdersbriefing van afgelopen vrijdag heeft de FIA gezegd dat de richtlijnen, omtrent het racen en de gevechten op de baan, bijgewerkt zullen worden. Dat moet dit seizoen nog gebeuren - mogelijk in Qatar, volgens Carlos Sainz. Sky Sports meldt dat de FIA heeft toegegeven dat er inderdaad mazen in de wet zitten en dat er misbruik van kan worden gemaakt. De coureurs zouden er positief over zijn geweest dat de internationale autosport kritisch naar zichzelf kan kijken.

De rijdersbriefing werd door het Britse medium zelfs beschreven als 'levendig'. Verstappen en Norris hebben direct woorden uitgewisseld over het verdedigen en inhalen. Ze zullen het waarschijnlijk niet met elkaar eens zijn geweest, maar ze bleven 'kalm en respectvol'.

OOK INTERESSANT: Verstappen eerlijk over rest van 2024: 'Het moet echt meezitten wil dat gebeuren'

Samenwerking met GPDA

Het bijwerken van de richtlijnen zal gedaan worden samen met de Grand Prix Drivers' Association. "We kennen en waarderen het werk van de stewards. We weten dat ze een moeilijke rol hebben in deze situaties", vertelde voorzitter Alexander Wurz. "We waarderen het enorm dat we in een goed gesprek zitten om de beslissingen eerst consistenter te maken, wat zeker het geval is, maar we zien nu collectief dat er nog ruimte is voor verbetering. Niemand wil te veel regels hebben en iedereen wil goede races zien, en het sentiment is dat we het collectief een zetje geven om de richtlijnen voor volgend seizoen te verbeteren."

Gerelateerd