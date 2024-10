Carlos Sainz onthult na afloop van de kwalificatie op de persconferentie dat er een stevige discussie is geweest onder de coureurs, over de regels omtrent het inhalen. Sinds het momentje in Austin, tussen Lando Norris en Max Verstappen staan de FIA Driving Standard Guidelines onder een vergrootglas en de Spanjaard onthult dat we in Qatar al een aanpassing kunnen verwachten.

Hoewel Verstappen zich in Austin aan de regels hield, zijn er toch wat vragen gekomen over de manier waarop hij Norris van zich afhield. Het ging allemaal om wie er het eerste bij de apex was, een regel die bijna in alle klassen geldt. Toch is er discussie ontstaan en er komt een verduidelijking, zo maakte de FIA eerder al bekend.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'FIA gaat richtlijnen aanpassen na vergadering over incident Verstappen en Norris'

Productieve discussie onder coureurs

"Ik denk dat het een positieve en productieve vergadering was. Veel coureurs hebben zich uitgesproken over hoe ze zich voelden over elke situatie en wat volgens ons de beste manier is om vooruit te gaan. Ja, hoe je de regels en de rijrichtlijnen interpreteert waarmee de stewards straffen gaan toepassen, blijft hetzelfde voor dit weekend en waarschijnlijk zullen ze op een vergelijkbare manier worden toegepast", zo bevestigt Sainz dat er op dit moment nog geen aanpassing is gekomen.

OOK INTERESSANT: Verstappen knokt voor meer macht coureurs en wil stemrecht voor elkaar krijgen

FIA mikt op raceweekend Qatar voor verduidelijking

Die komt er volgens Sainz wel begin december wanneer het spektakel afreist naar Qatar: "Maar ja, ik denk dat het een productieve vergadering was en ik verwacht dat we in Qatar enkele oplossingen zullen hebben die hopelijk meer begrip voor de coureurs bieden en over het algemeen beter racen mogelijk maken. Hopelijk zal het beter worden." Ook Verstappen wordt gevraagd wat hij van de discussie en de eventuele aanpassing vindt en de Nederlander reageert op z'n 'Verstappens': "Ik denk dat Carlos het perfect heeft uitgelegd."