De FIA gaat naar verluidt de zogeheten driving guidelines, de richtlijnen omtrent het racen en de gevechten op de baan, herformuleren. Het komt na een vergadering tijdens de rijdersbriefing, waarin sommige coureurs het niet eens zouden zijn geweest met de uitleg waarom Lando Norris werd bestraft na een inhaalactie op Max Verstappen.

De twee kampioenschapsrivalen gingen in de slotfase van de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten zij-aan-zij door bocht 12. Verstappen wilde zijn podiumplek behouden en duwde Norris, die op versere banden veel sneller was, van de baan. Het lukte de McLaren-coureur alsnog om de derde positie te pakken, maar omdat de inhaalactie buiten de witte lijnen plaats had gevonden, werd hij door de stewards teruggezet op P4, achter de Red Bull van de Nederlander. McLaren vroeg een right of review aan, een eerste stap richting een protest, maar deze werd door de FIA afgewezen en dus mag Verstappen zijn beker voor de derde stek behouden.

Maas in de wet

Tijdens de rijdersbriefing voor de Grand Prix van Mexico-Stad heeft de FIA gezegd dat de richtlijnen herformuleerd zullen worden, zo weten bronnen te vertellen tegenover de BBC. De nieuwe richtlijnen zouden dit seizoen nog aan de coureurs worden gepresenteerd om goedkeuring te krijgen. De FIA zou de vergadering zijn begonnen met een uitleg voor het besluit om Norris een tijdstraf te geven, maar sommige coureurs zouden het hier niet mee eens zijn geweest. Het merendeel van de coureurs is naar verluidt zelfs van mening dat Verstappen misbruik heeft gemaakt van een maas in de wet die bepaalt hoe je mag verdedigen, en dat het in strijd was met de ethiek in de racerij. En dus vinden de coureurs dat er verandering moet komen.

Richtlijnen updaten

"Er was een algemene toezegging om de richtlijnen omtrent de driving standards te blijven updaten", vertelde een woordvoerder van de FIA tegenover het Britse medium. "Gezien het feit dat de coureurs zelf hebben gevraagd om de racerichtlijnen en akkoord zijn gegaan met de invoering ervan samen met de Grand Prix Drivers' Association, worden ze alleen aangepast in overleg met de coureurs. Het is algemeen aanvaard dat ze steeds moeten worden bijgewerkt, niet vanwege geïsoleerde incidenten zoals in Austin, maar gedreven door de wens om consistentie te brengen in wat de stewards vaststellen en besluiten."

